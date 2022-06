Destrozado, Christian Nodal exhibe terrible 'venganza' de Belinda y le suplica esto en VIDEO

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Como pocas veces, Christian Nodal no se guardó nada en una entrevista exclusiva con el programa Ventaneando de TV Azteca este fin de semana y no solo reveló porqué filtró la conversación con Belinda en la que ella le pedía dinero, sino que también le mandó tremendo mensaje a la cantante y aclaró cómo fue que llegó al acuerdo con J Balvin luego de pelearse en redes sociales.

Aunque hasta ahora Belinda ha preferido mantenerse al margen y no declarar nada de los motivos de su ruptura con el cantante de regional mexicano, el reportero enviado por el programa de espectáculos de Pati Chapoy a Morelia, Michoacán donde dio un concierto este fin de semana, le preguntó directamente sobre porqué filtró esos mensajes con la intérprete de Ni Freud ni tu mamá, a lo que él respondió muy calmado, dejando entrever que no porque ella no hable, significa que "no esté haciendo cosas malas".

¿Christian Nodal acusa a Belinda de armarle una campaña negra?

Y aunque no pronunció directamente el nombre de Belinda ni se refirió a ella, contó que él decidió relatar lo que vivió ya que es alguien "real", además de que luego de su ruptura le habrían estado intentando afectar su carrera con supuestas campañas negras: "Yo soy una persona muy real, y el hecho de que un artista no esté hablando... aquí no se trata de hombre o mujer, se trata de seres humanos y de almas, hay almas buenas y hay almas malas".

Cuando digo que tener 20 años de carrera no son en vano, es que saben cómo hacer cosas malas y cómo hacer cosas buenas, yo puedo no salir a dar entrevistas o no decir nada y estar haciendo cosas para jod... la carrera o a las personas. ¿Cómo? Con campañas negras y yo he estado ahí y yo he visto esas cosas, y por eso, mi coraje", manifestó.

De la misma manera, el intérprete de No te contaron mal y Limón con Sal recalcó que a pesar de que la otra parte no ha sido directa, también han realizado comentarios en su contra y eso le habría rebasado la paciencia: "La gente no entiende que yo expongo porque yo soy real y yo voy directo, el hecho de que otras personas se vayan por las ramas no quita que estén ahí haciendo daño, esa es la cuestión".

Ante el comentario sobre si le gustaría enviarle un mensaje a su exnovia, Nodal suplicó que le deje hacer su vida y hay que tener consciencia de las redes sociales: "Nada, qué yo quisiera seguir los rumbos... los rumbos y... es que ya no se puede, creo que se cruzó una línea y... fue una relación que como cualquier otro ser humano te entregas y si las cosas no salen bien, hay que ser conscientes del poder que hay en redes, porque cada vez que la he regado, yo la he tenido que pagar cara, y no ha sido nada fácil, entonces soy un ser humano también, y el hecho de que no externe mis dolencias, no significa que no he estado destruido en el piso varias veces".

El sonorense de 23 años fue visto muy amable, atendiendo las preguntas de la prensa y sobre todo a sus fanáticos, quienes lo esperaron afuera del hotel para que les diera autógrafos y se tomaran fotografías juntos. Ante esta actitud tan positiva, el cantante dijo: "Quiero ser yo mismo, estoy medio loquito y soy un vaquero diferente pero amo a mis fans, mi música y al mundo".

El pleito con J Balvin

Por otra parte, Christian también habló de la polémica que vivió en los últimos días con el reggaetonero colombiano J Balvin, luego de que él colocara una imagen de ambos y preguntara a sus seguidores que encontraran las diferencias en broma. Sobre el enojo que tuvo al ver esto y su reacción en redes que culminó en lanzar una 'tiradera' titulada Girasol contra el intérprete de Rojo, respondió: "Como dije, hay que tener empatía y ser conscientes del poder de las redes, hoy mismo no es como que la gente se meta a averiguar si es verdad o es mentira, ve algo en las redes y lo toma por hecho".

La opinión no está mal, está bien, pero es que sí importa, si no tienes algo positivo qué decir, hay que cuidar lo que vas a tirar", declaró.

Acto seguido, Nodal recalcó que Balvin se metió con su aspecto físico, el concierto que no pudo dar en Medellín por problemas ajenos a su control y a su exprometida, lo que ya no pudo perdonar: "Balvin yo creo que genuinamente le dio risa. Le dio risa el que nos estuvieran comparando, lo que sea (...) el problema va que sin querer mi compa se metió en tres cosas por las cuales vengo cargando y me han dolido mucho. Es como un infierno de cada quién".

Mi fama, mucha o poca, yo he estado tratando de sanar, y tratando de seguir adelante, pero hay gente que no quiere perdonar el pasado. Por ejemplo, no pude llegar a un concierto en Medellín y hay planeaciones de vuelo que no se concretaron y accidentes también".

Al reiterar que se metió con las "tres cosas que la gente mala no me permite ser", luego contó que se dio cuenta que él no tenía un problema directamente con el colombiano, sino con todos los que lo han atacado en redes sociales y se han burlado de él: "Yo con él no tengo un problema pero tomé el poder de los 50 millones del ojo público para romperlo y a esa gente". Al respecto de la conversación que sostuvo con el colombiano, el cantante aclaró:

Cuando le hablé me dijo 'no tengo nada contra ti, hay algo genuino en ti que es eso', y hasta nos seguimos peleando todavía por Instagram, entre diretes y todo, yo creo que tocamos fibras sensibles entre los dos, y nos ponemos de acuerdo y eso fue antes del show, 15 minutos antes".

Finalmente, el artista manifestó que no pudo frenar la salida del tema de 'tiradera' que hizo contra Balvin, pues ya estaba planeado: "Cuando ya fue como un 'ok, somos caballeros, estamos hablando', la canción ya estaba lista para salir, de hecho, estaba en el show cuando se lanzó, y hay cosas que sí están en una plataforma, ya no hay manera de cancelarlas por el horario, Sony tiene sus horarios también, es gente que ya tiene su planeación, eso fue lo que pasó", concluyó.

Fuente: Tribuna