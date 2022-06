FOTO: Sin ningún tapujo, Niurka hace lo inimaginable con Juan Vidal en 'La Casa de los Famoso'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- No cabe duda de que esta nueva edición de La Casa de los Famosos está dando mucho de qué hablar y es que, los productores se aseguraron de añadir a celebridades controversiales como Laura Bozzo y Niurka, quienes ya han tenido más de un conflicto en el interior del reality, al grado en el que la cubana ha sido señalada de hacerle brujería a la polémica exconductora de Televisa.

Resulta ser que la expareja de Juan Osorio volvió al ojo del huracán, después de que fue captada tocando de más a Juan Vidal, mientras ambos mantenían una conversación. El video fue publicado durante esta mañana, de lunes, 6 de junio, a través de la cuenta oficial de Instagram de la exAventurera. En la primera toma se puede ver a Niurka abrazada de los abdominales de Vidal, mientras él, traviesamente le toca la pierna a la famosa.

En determinado momento, ambos concursantes comenzaron a bromear sobre lo "macabra" que podría llegar a ser su siguiente prueba, reconociendo que los productores podían llegar a ser un poco 'aterradores' con ellos, situación que aprovecha Juan Vidal para girarse hacía sus otros compañeros para involucrarlos en la charla; es justo ahí cuando la cubana aprovecha para acariciar los glúteos del famoso durante varios segundos.

Niurka tocando a Juan Vidal

Créditos: Instagram @niurka

Por su parte, los seguidores de la actriz no dudaron en señalar este breve pero notable hecho, afirmando que a Niurka no se le "escapa ninguno", mientras que otros fans resaltaron que La Casa de los Famosos estaba a pocos pasos de convertirse en Acapulco Shore y es que, este no es el primer momento picante que ha sido captado por las cámaras del reality show, tan solo basta con recordar polémico beso que Laura Bozzo y Luis Caballero, alías el 'Potro', se dieron durante la primera semana de eliminación.

Reacción de Romina Marcos

Como muchos fans de La Casa de los Famosos sabrán, los encuentros picantes entre Niurka y Juan Vidal no han sido pocos, ya que, han sido captados en diversos momentos dándose tremendos besos, por lo que, la prensa no dudó en ir a cuestionar a Romina Marcos sobre su reacción ante esto, a lo que ella expresó el gran apoyo que siente hacía su madre, afirmando que se siente "Feliz de verla contenta".

Mi mamá puede hacer lo que quiera; es una mujer que ha vivido, hecho y deshecho. Feliz de verla contenta, que haga lo que quiera. Nunca ha pasado por encima de nadie para estar en donde está, para ser quien es

Fuentes: Tribuna