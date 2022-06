FOTO: Tras 25 años fuera de Televisa, actriz se olvida del 'qué dirán' y hace esto frente a cámara

Comparta este artículo

Londres, Inglaterra.- Luego de pasar alrededor de 25 años fuera de Televisa y tras haber incursionado en Hollywood, una querida y afamada actriz mexicana se despojó de todo tipo de pena y dejó atónitos a sus fans después de realizar tremendos movimientos. ¡La famosa hasta terminó despeinada! y no dudó en compartir los hechos en un video a través de su cuenta oficial de Instagram, donde sus 21,3 millones pudieron presenciar el momento.

Se trata de Salma Hayek, quien debutó en San Ángel en el año 1988, tras darle vida al personaje de 'Fabiola Ramírez Anthony', en el melodrama Nuevo Amanecer, también se le vio protagonizar la novela de Teresa, en el año 89 e hizo breves apariciones en El vuelo del águila y Gente Bien, donde únicamente salió en un episodio. Finalmente, la también empresaria se marchó a Los Ángeles donde ganó fama mundial.

Resulta ser que, el pasado sábado, 4 de junio, la actriz de The Eternals fue vista haciendo gala de sus mejores movimientos y es que, tan sólo hizo falta ver el rostro de la celebridad de Bandidas para dejar en claro que se encontraba completamente absorta en la música del Marc Antony, ya que no dudó en sacudir sus caderas y su icónica melena rizada, por lo que no tardó mucho en quedar completamente despeinada.

Salma Hayek bailando en el concierto de Marc Antony

Créditos: Instagram @salmahayek

En el video se puede apreciar que Salma Hayek se encuentra en primera fila disfrutando de las canciones de la expareja de Jennifer López, pero no se encuentra sola, ya que a su lado se puede ver a la reina de belleza, Nadia Ferreira, con quien el cantante mantiene una relación actualmente, hecho que la misma actriz resaltó en un pequeño mensaje que añadió a su publicación, donde especificó que el concierto sucedió en Londres.

Disfrutando del extraordinario concierto del rey de la salsa Marc Antony con su reina Nadia Ferreira en Londres", declaró la famosa

Sí bien, han sido pocos los proyectos que Salma Hayek ha hecho en lengua española, después de que se marchó a Estados Unidos para incursionar en el cine internacional, este 2022 la celebridad regresará a sus raíces con la producción del filme Quiero Tu Vida, donde participó junto a la controversial influencer fitness, Bárbara de Regil y, sí bien, el último día de rodaje fue el pasado 27 de mayo, aún se desconoce cuándo será el estreno de la cinta.

