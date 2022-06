¿Fue infiel? Tras hundir a Belinda, descubren 'engaño' de Christian Nodal y filtran polémico VIDEO

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego del fuerte pleito en el que se enfrascó con J Balvin, en el que hasta involucraron a Belinda, Christian Nodal nuevamente está dando de qué hablar en redes sociales. ¿Volvió a arremeter contra algún artista? ¿Sigue destapando detalles de su ruptura? No, sino que después de toda la controversia que se ha desatado, ahora filtran un video del artista en el aeropuerto, en el cual se habría descubierto tremendo engaño.

¿Le fue infiel a Belinda? No ese tipo de engaño y no solo a la española, sino que sería a todo el público. Y es que después de que se refirió a Beli como la "innombrable" y hasta como su "peor error" en la 'tiraera' contra el reggaetonero colombiano, Girasol, filtran un video del sonorense cuando iba saliendo del aeropuerto de Hermosillo, Sonora y notaron que en su rostro no se ve ningún tatuaje.¿A caso engañó a todos y en verdad no se hizo el tatuaje que tanta polémica causó de forma permanente?

En TikTok fue en donde empezó a circular primero el clip donde se observa el rostro de Nodal 'limpio' y sin tatuajes, solo los que ya se le han visto desde hace tiempo, no los recientes. Este de inmediato hizo pensar a internautas si los últimos pudieron no ser permanentes y en realidad logró engañar a todos, aunque hay otros usuarios que creen que es debido a la luz que no se puede apreciar la tinta en el rostro del cantante, sobre todo el que recientemente se hizo en Hermosillo en medio del rostro.

Aunque se desconoce aún si estos son permanentes o no, habrá que esperar a la siguiente vez que el intérprete de Botella tras botella aparezca públicamente para comprobarlo. Por otro lado, este fin de semana fue uno lleno de controversia para el cantante, pues no solo lanzó el tema contra J Balvin sino que pidió disculpas y el reggaetonero le respondió con el mismo tono, por lo que parece que ya habrían hecho las paces luego de varios días de un pleito mediático que acaparó titulares por todos lados.

Sin embargo, lo que muchos aún no logran dejar pasar son las fuertes líneas que el cantante le dedicó a su exprometida Belinda y a su exsuegra, doña Belinda Schüll. El artista de 23 años no solo dejó abierta la posibilidad que ambos acaben en los tribunales presuntamente por un caso similar al de Johnny Depp y Amber Heard, como él sostuvo, sino que también le mandó un claro mensaje a la mamá de Beli y a todos los que lo critican por su nuevo look: "Todos tratan de reprimir mi personalidad. A mí me gustan mis tatuajes, me gusta mi flow. Si ser 'naco' es ser feliz, pues claro que lo soy".

Hasta ahora, no ha habido respuesta de la también actriz, quien ha presumido en sus historias de Instagram que la está pasando de lo mejor en España, donde actualmente reside, y que al parecer le tiene sin cuidado lo que diga su ex, por lo que es poco probable que se pronuncie sobre el tema, ya que la última vez que habló al respecto cuando él filtró una conversación donde ella le pedía dinero, solo se limitó a decir que eran "tonterías".

Fuente: Tribuna