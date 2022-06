Fuertes lluvias afectan a conductor de 'Venga la Alegría'; el techo de su casa se vino abajo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Fuertes lluvias, vientos e inundaciones azotaron a la zona sur de Florida el pasado sábado por la mañana, con hasta 27 centímetros de lluvia cayendo en algunos lugares desde el viernes, hecho que dejó a automóviles parados en las calles de Fort Lauderdale y Miami y causó afectaciones a las estructuras de las viviendas, tal y como le ocurrió a un famoso de la farándula mexicana.

El mal clima en Estados Unidos afectó al conductor de Venga la Alegría, William Valdés, quien antes de integrarse en el matutino de TV Azteca, estuvo trabajando para Telemundo en Miami, por lo que adquirió una propiedad para vivir y que actualmente es habitada por su familia. Dicha casa habría resultado dañada en el área del techo debido a las torrenciales lluvias del fin de semana.

A través de sus redes sociales, el artista cubano compartió una serie de videos en los que muestra cómo colapsó el techo de su domicilio, dejando bajo escombros los muebles de la cocina y parte de la sala. Según lo narrado por su madre, ella estaba cocinando cuando ocurrió el accidente, pero gracias a que el techo está hecho de plafón nadie salió lastimado, sin embargo, la casa deberá ser reparada.

"Mire cómo se cayó todo el techo. Aquí estaba cocinando yo, me cayó el tablón en la cabeza. Gracias al señor que no me pasó nada. El frío (refrigerador) me lo echó a perder, le arañó todo", se escucha decir a la mamá del presentador, quien grabó el momento para mostrárselo a su hijo. Por su parte, William Valdez escribió: "Esto pasó en Miami, en mi casa... Después de tanta lluvia el techo colapsó… Necesito una limpia ya".

Así quedó la casa del famoso tras colapsar el techo

Cabe recordar que el realitiy show musical, La Academia 20 años, se estrenará el próximo 12 de junio por la señal de TV Azteca, en donde William Valdés será el host digital como lo fue en la temporada pasada. Sin embargo, entre los grandes ausentes se encuentra su compañera Cynthia Rodríguez quien se integrará a la tercera edición de Survivor México como una de las participantes.

Fuente: Tribuna