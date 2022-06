Golpe a Shakira: Filtran todo sobre 'amante' de Piqué y el íntimo secreto que ocultaron por años

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este fin de semana, la confirmación de que Shakira y Gerard Piqué se están separando puso de cabeza las redes sociales, sobre todo el posible motivo: una infidelidad de parte del futbolista del FC Barcelona. La noticia fue primero anunciada públicamente por la periodista española Lorena Vásquez junto con Laura Fa y ahora da más detalles al respecto a la vez que también se filtró que la razón de su ruptura tendría que ver con algo distinto a un engaño.

En entrevista para el programa Despierta América, Vásquez se dejó ver afuera del lujoso departamento de soltero en el que estaría viviendo el catalán de 35 años. La periodista destacó que él ya vivía ahí antes de iniciar un romance con la artista de 45 años en el 2010; además, sostuvo que los rumores de crisis entre la pareja, quienes tienen juntos a los pequeños Milan y Sasha, llevan mucho tiempo circulando.

"Todo empezó por un rumor, y la verdad es que llevábamos ya mucho tiempo con rumores incesantes de que la pareja estaba en crisis, lo cierto es que todo comenzó porque descubrimos que Gerard Piqué ya no residía en la casa familiar, en la casa que compartía con Shakira y con sus hijos hasta hace poquitos meses y pensamos que se trataba de un tema de comodidad de él por trabajo pero veíamos que también pasaba las noches ahí y nos pusimos a trabajar en el tema", comentó.

Posteriormente, relató que tanto su compañera Laura Fa como ella descubrieron, al investigar, que sí habría una supuesta tercera en discordia, confirmando que hay una mujer que tiene una relación cercana con Piqué y que provocó mucha molestia en Shakira, sin embargo, afirmó que no puede asegurar que sea su amante o solo su amiga de fiesta pues no hay pruebas que los muestren en alguna situación cariñosa.

"Finalmente descubrimos que la razón por la cual él habría decidido irse de casa, era porque Shakira se habría encontrado muy incómoda al conocer una relación que él tenía con una chica joven de Barcelona, con la que no sabemos exactamente qué tipo de relación mantiene, pero parece ser que sus visitas eran frecuentes, que sus encuentros eran frecuentes, y eso pudo molestar muchísimo a la cantante", dijo Vásquez.

Al respecto del vínculo que tendría Gerard con la misteriosa mujer, de quien han corrido muchos rumores sobre su supuesta identidad (desde una rubia hasta la hermana del jugador del Barcelona Pablo Gavi de 17 años), la reportera comentó: "La cantante sería conocedora de esa relación pero desconocemos qué relación mantienen".

Yo no sé decirte si es su amante, su amiga especial, o qué tipo de relación mantiene con ella, lo que sí sabemos, y a ciencia cierta es que a Shakira le molesta ese tipo de relación que tiene con su marido y eso provoca cierta tensión en la pareja y por eso Gerard decide marcharse de casa".

Por último, sobre cómo se habrían conocido, Vásquez añadió que ya están al tanto de que Piqué habría retomado su vida nocturna en España, por lo que se especula que es ahí donde la habría conocido: "Varios meses nos empiezan a informar que Gerard Piqué ha recuperado su vida nocturna, él empieza a salir de noche, un poquito más de lo habitual y yo creo que esta chica es de ese entorno".

La información que nos llega es que es una chica de 22 años, rubia, que es camarera y además es azafata de eventos (...) se ha debido encontrar con ella en alguna fiesta, pero es cierto que no existen fotografías de ellos en actitud cariñosa, pero sí hay fotografías de los dos juntos".

Filtran cuál sería el verdadero motivo de la ruptura

Por otro lado, el periodista español José Antonio Avilés, sostiene una versión diferente, pues afirma que Piqué no solo no habría sido infiel, como se ha asegurado en distintos medios, sino que el comunicado de separación que emitió Shakira lo habría tomado por sorpresa: "Alguien muy, muy cercano a Piqué me ha asegurado que no ha habido ninguna infidelidad por su parte. Están muy sorprendidos con la ruptura y con el comunicado que Shakira ha enviado", dijo para Viva la vida.

Y eso no es todo, pues agregó que la pareja presuntamente tenía un acuerdo, con claras condiciones y términos, y el cual no querían que se hiciera público, desmintiendo que el futbolista le haya sido infiel a la cantante. Avilés declaró que ambos presuntamente tenían una relación abierta desde hace al menos tres años: "Su acuerdo habría sido: 'tú haces lo que quieres y yo hago lo que quiero, pero de cara a la galería seguimos siendo pareja", comentó.

Cabe mencionar que ni Shakira ni Piqué se han pronunciado al respecto y lo único que se sabe sobre sus reacciones ha sido por el escueto comunicado que emitió su agencia de comunicación este sábado, donde confirmaban su separación y pedían respeto privacidad por sus dos hijos. Las versiones de supuesta infidelidad tampoco han sido confirmadas ni negadas hasta el momento.

Fuente: Tribuna