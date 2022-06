¿Hunde a Pedro Sola? Alex Montiel confiesa porqué el conductor de 'Ventaneando' odia al 'Escorpión'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace algunos días se generó una fuerte controversia debido a que el conductor Pedro Sola no pudo evitar mostrar su desagrado en contra de 'El Escorpión Dorado' luego de que este polémico personaje los visitara en el foro del programa Ventaneando. Debido a todo el escándalo que provocó esta situación, Alex Montiel se despojó de su máscara y habló de su problemática con el colaborador de Pati Chapoy.

A través de su canal de YouTube La Lata, el exreportero de TV Azteca compartió todos los detalles de su primera entrevista en vivo con el programa líder de los espectáculos. Sin pena alguna, el youtuber mexicano admitió que él jamás llegó a pensar que 'El Escorpión' sería invitado a sentarse en la sala para platicar sobre sus proyectos, sin embargo, no quiso desaprovechar esta oportunidad y dijo que le echó "ch... de ganas" para que su entrevista fuera distinta.

Montiel reveló sin temor alguno que sintió "la mala vibra" de Pedrito y dijo que le pareció sumamente exagerado la actitud que tuvo con su polémico personaje. Asimismo, reveló que con el resto del elenco de Ventaneando se lleva sumamente bien y hay una relación cordial: "Está Chapoy, la jefaza, la que me invitó. Daniel Bisogno, con quien me llevó increíble, es un tipazo. Linet Puente, con quien he compartido no sé cuántos viajes por el mundo, gran amiga de viaje. Y Ricardo, que siempre fue como un hola y adiós, nunca fuimos compás, pero siempre hubo saludos, todo chido con él. Y Pedrito Sola".

Antes de comenzar la entrevista pasé a saludar en un corte comercial y Pedrito dijo lo siguiente: 'Su personaje no me cae bien. Tú como persona me caes perfecto, el personaje me caga'", aseguró Álex.

Asimismo, el conocido youtuber aseguró que desde que llegó al foro del programa de espectáculos Sola tuvo una actitud muy hostil con él pero de inmediato desmintió que el conductor haya ido a parar al hospital por su culpa. Sin embargo, sí recalcó que cuando ya acabó su entrevista, se quitó la máscara para ir a despedirse de él y todo el elenco, pero este no habría querido cruzar ni una sola palabra con él

Me dijo 'no quiero hablar contigo y si te veo en la calle no te voy a saludar'".

Alex explicó que la razón por la que el 'Tío Pedrito' no lo toleraría ni un poco es por la entrevista que le hizo a Daniel Bisogno, pues en ese video 'El Muñe' se expresa de cierta forma de su compañero de Ventaneando y él le sigue la corriente, sin importarle que él ni siquiera lo conoce: "Es evidente que entre ellos existe una relación de amistad, son dos hermanos que se llevan pesado, y yo no tengo esa relación con Pedrito para decirle cosas tan explícitas. En algún sentido Pedrito se molestó con el personaje y no le gustó, supongo por las cosas que contestó Daniel. Sí es sorprendente esa actitud que tiene conmigo".

