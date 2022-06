'La Casa de los Famosos': Natalia Alcocer acaba ahogada en llanto tras humillación de Laura Bozzo

Ciudad de México.- Los televidentes de Telemundo se encuentran en shock debido a los fuertes encontronazos que ha protagonizado Laura Bozzo con varias celebridades dentro de La Casa de los Famosos. Ahora fue la exactriz de Televisa Natalia Alcocer quien se quebró en llanto debido a que la peruana no ha dejado de humillarla y es que hay que recordar que días atrás la llamó "pu..." y la tachó de 'robamaridos'.

La semana pasada la abogada y expresentadora de TV Azteca se le fue a la yugular a la exparticipante del reality Survivor México y la puso en contra de varios de sus compañeros del reality, a quienes les pidió que escogieran entre ella y Nat. ¿La razón del pleito? A Laura no le gustó que Luis 'Potro' Caballero fuera eliminado de la casa más polémica de la televisión y no quería seguir durmiendo en la misma habitación que la actriz.

Ya estoy hasta la mad... ya se lo dije a la señora, que saque sus cosas del cuarto, porque ¿ella o yo?...", expresó Laura y enfureció más cuando Alcocer la llamó "señora de edad": "Tú a mí no me vas a decir señora de edad, me estás discriminando, yo no me he robado el marido de nadie, yo nunca he sido pu... ni me he robado el marido de nadie como tú, tremenda put..., vieja tu madre, a mí no me vas a decir vieja ¿ok?, ándate al cuarto donde debes estar, que se vaya".