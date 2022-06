Paola Rojas se confiesa y revela qué hacía para sobrevivir antes de 'Zague' y fama en Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa presentadora Paola Rojas dejó en shock a sus miles de admiradores y fans debido a que acaba de confesar a qué se dedicaba antes de alcanzar la fama en Televisa y casarse con su primer esposo Luis Roberto Alves dos Santos 'Zague'. Apenas la semana pasada la también actriz celebró sus primeros 17 años de carrera dentro de la televisora de San Ángel, donde es una de las celebridades favoritas.

En la actualidad la reconocida peridista de 45 años es una de las personalidades más aclamadas por el público. Uno de sus primeros trabajos en la empresa de Emilio Azcárraga Jean fue en el canal Telehit con el programa Válvula de Escape y posteriormente se integró al equipo de Noticieros Televisa donde ha podido formar parte de exitosos telediarios como Planeta 3 a diario y Caza de campaña.

Fuente: Instagram @paolarojas

Desde hace unos años Paola conduce su propio noticiero en el canal de Las Estrellas durante las mañanas de lunes a viernes, el cual está titulado como Al Aire con Paola. Asimismo forma parte del equipo del programa Netas Divinas en Unicable y además presta su voz al reality ¿Quién es la máscara?. Sin embargo, no todo ha sido miel sobre hojuelas y antes de alcanzar la fama en Televisa, se tuvo que ganar la vida de una forma distinta.

Durante el reciente capítulo de 'Las Netas', Rojas destapó que cuando apenas tenía 17 años consiguió trabajo en un parque de diversiones llamado 'Reino Aventura' (ahora Six Flags), donde fungía como animadora. Sin temor a críticas o algún tipo de pena por su pasado, la exesposa de 'Zague' confesó ante los millones de televidentes que sintonizan Unicable que ella trabajó de botarga.

Yo me metía a las botargas y las disfrutaba muchísimo. Trabajaba en un parque de diversiones", contó Rojas.

No obstante, la queridísima locutora de radio explicó que su sueño no era estar bajo una botarga, sino tenía intenciones de conseguir un puesto de rango más alto. ¿Cuál era el sueño de Paola? La conductora explicó que lo que ella quería era poder entrenar a Keiko, la famosa ballena que estaba en ese parque: "Me tocaba meterme a una botarga y saludar a los niñitos. Me volví entrenadora de delfines. Antes de llegar a eso, que era lo que yo quería, entrenar a Keiko… yo tenía 17 años".

Fuente: Tribuna e Instagram @paolarojas