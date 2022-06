Pleito en Televisa: Juan Osorio se lanza contra Pablo Montero por su problema de adicción

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de que surgieran rumores de que Pablo Montero había llegado ebrio a un evento por el fin de las grabaciones de El último rey, finalmente el productor Juan Osorio rompió el silencio y habló al respecto. Rumores aseguraban que el actor llegaba tarde a las grabaciones de la serie biográfica de Vicente Fernández y se había propasado con sus compañeras por culpa de su supuesto alcoholismo.

En entrevista para el programa De primera mano, Osorio fue cuestionado sobre la relación que tiene con Montero, la cual se habría fracturado por los problemas de adicción del también cantante. Confirmó que los rumores son ciertos y aseguró que las actitudes del artista le parecen una falta de profesionalismo y hasta el momento no ha vuelto a cruzar palabra con él, pues espera una disculpa de su parte.

Pablo sabe perfectamente donde cometió errores, donde falló, y me duele mucho, porque yo lo defendí a capa y espada, y durante los últimos días no se presentó a la producción, él no es productor ni director, dejó plantados a sus compañeros y a toda la renta de un estadio, sí me molestó, me pareció una falta de profesionalismo, y lo que tiene que hacer es ir a mi oficina y pedir a una disculpa", expresó.

El productor también expresó que, al menos por el momento, no tiene intención de volver a trabajar con él en una producción nueva: "Pablo hizo un gran trabajo con el personaje de Vicente Fernández, pero no se nos puede olvidar que hay una enfermedad, y cuando tienes la adicción es muy difícil. Yo lo cuidé durante toda la producción, llamándole, asegurándome de que no recayera, y el único día que lo descuide fue cuando todo se vino abajo, en la producción".

Incluso, en la última grabación el ex de Niurka Marcos decidió sustituirlo con un doble, ya que estaba muy enojado porque llegó con unas copas encima: "Ese día llegó y quería grabar una escena que yo la cambié y la grabó Jesús Moré en su lugar, sí es cierto. Yo no quise que grabara ese día, estaba muy enojado y me quiso abrazar y le dije: 'No quiero hablar contigo, no te quiero ver', y ya, así fueron las cosas'".

Por último, Juan Osorio habló sobre el rumor que salieron a la luz en días pasados sobre que Pablo Montero había querido besar a la fuerza a sus coprotagonistas Iliana Fox y Sara Corrales durante un convivio con la producción, un hecho que el productor negó: "Se dieron su lugar y marcaron muy bien su línea.

Fuente: Tribuna