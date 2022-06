Shock en TV Azteca: Conoce a Naty, la niña de 9 años que ganó 'MasterChef Junior' tercera temporada

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante la noche de ayer domingo 6 de junio se realizó la gran final del reality MasterChef Junior y ya hay una campeona de esta tercera temporada. Tal y como los pronósticos lo adelantaron, la absoluta ganadora del programa fue la pequeña Naty, quien con tan solo 9 años logró conquistar al gran jurado y a todo el público de TV Azteca desde que inició la temporada.

Los televidentes del canal Azteca Uno quedaron encantados con todo lo que se vivió en la última gala del concurso culinario más famoso de la televisión mexicana. Los finalistas de esta tercera edición fueron Esaú, Naty, Xavi y Sofi, quien tuvo que enfrentarse a un reto en contra de Carlos antes de poder colocarse la filipina para cocinar en la final. Los chefs le pidieron a este par de niños que cocinaran unos huevos pochados y fue Sofi quien logró llevarse el triunfo por muy poca diferencia.

Posteriormente, los chefs Betty Vázquez, Franco Noriega y José Ramón Castillo dieron inicio a la gran final y el primer reto que le pidieron a los cuatro pequeños finalistas fue preparar una entrada. Tal y como ha ocurrido en semanas anteriores, la producción de MasterChef permitió que para este último programa la familia de los finalistas visitaran el foro y estuvieran presentes junto a las estaciones de cocina donde se encontraban cada uno de sus hijos.

Asimismo, todos los participantes de esta tercera temporada regresaron al set del programa para apoyar a sus compañeros desde el balcón, generando opiniones divididas entre el público de TV Azteca. Aunque en las últimas semanas la villana de la competencia había sido Renée, en esta última gala fue Danna quien desató la polémica y furia de los televidentes por sus constantes ataques en contra de 'Naty Campeona'.

En diversas ocasiones, Danna aprovechó su aparición frente a las cámaras del Ajusco para asegurar que la pequeña de 9 años no merecía su lugar en la etapa final del programa e incluso se burló de ella. Sí, la adolescente más grande de esta temporada no dudó en mostrar que no le agradaba nada Naty pues soltó una carcajada al ver el momento en el que recordaban su casting. Esto causó revuelo en las redes sociales y los memes no se hicieron esperar.

