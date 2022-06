Televisa los hunde: Tras rechazo en TV Azteca, Laura G sale del aire en 'VLA': "Que no regrese"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa regiomontana Laura G abandonó el programa Venga la Alegría durante la mañana de este lunes 6 de junio y las reacciones de todo el público de TV Azteca no se hicieron esperar. Como se sabe, desde hace unos días había surgido el rumor de que ella conduciría el nuevo reality ¡Quiero Bailar! que se estrenó hace unos momentos, sin embargo, la polémica mujer no apareció a cuadro.

Como se recordará, la también locutora de radio inició su carrera en un canal regional de su natal Monterrey, Nuevo León, y posteriormente recibió la oportunidad de debutar en la empresa de San Ángel, donde se mantuvo al aire por más de 8 años. Todos la recuerdan por el extinto sabatino Sabadazo, donde fue presentadora estelar, sin embargo, hay que recordar que su trayectoria en esta televisora comenzó como reportera del matutino Hoy.

Luego emigró a Noticieros Televisa donde recibió la oportunidad de conducir la sección de espectáculos en el programa Primero Noticias. En este proyecto Laura no solo se dio a conocer por su labor, sino también por los escándalos pues hay que recordar que la revista TVNotas filtró que era la amante de su jefe Carlos Loret de Mola e incluso los captaron a ambos pasando varias horas juntos en una cabaña en La Marquesa.

Finalmente fue despedida de este noticiero en 2012 luego de tener una supuesta rivalidad con su compañera Marta Guzmán, quien la acusó de haberle dado un 'zape' en plena transmisión en vivo. Luego de intentar con otros proyectos en Televisa, en 2018 decidió dejar la empresa por completo y emigró a TV Azteca, donde le dieron su primera oportunidad en el programa El club de Eva.

Posteriormente participó en el matutino Todo un show y cuando este se fusionó con VLA, 'La G' consiguió un puesto estelar en el elenco del matutino. Sin embargo, la regiomontana llegó a esta televisora con un pasado turbio y una muy mala imagen que los televidentes no olvidan y que reviven cada que pueden. En más de una ocasión el público se ha quejado por la presencia de esta conductora a cuadro y han suplicado que la saquen del programa.

No obstante, la producción liderada por Dio Lluberes continúa dándole más cuadro a Laura e incluso anunciaron que ella sería la conductora de la primera temporada de ¡Quiero Bailar!. Lamentablemente, la regiomontana no acudió a laborar al programa de Azteca Uno la mañana de este lunes 6 de junio y se perdió del estreno del concurso, pero por fortuna había un 'as' bajo la manga y Sergio Sepúlveda y 'El Capi' Pérez salieron al rescate pues también estarán en la conducción del nuevo proyecto.

El público de la empresa del Ajusco de inmediato reaccionó al saber que G estará al frente de este concurso, que le hará la competencia a Televisa y su reality Las Estrellas Bailan en Hoy, y no han parado de criticarla pues consideran que no fue la mejor opción para intentar levantar el rating. Estos son algunos de los comentarios que han hecho a través de la cuenta oficial de Instagram:

Mejor que Laura no esté".

Laura ya no regreses".

Fracaso seguro con Laura".

Cabe resaltar que hasta el momento la exconductora de Televisa no ha hecho ninguna declaración sobre el porqué no acudió a trabajar a VLA y además se perdió el estreno de su concurso de baile. Sin embargo, Laura sí utilizó sus historias de Instagram para compartir un contundente mensaje que al parecer está dedicado a todos sus haters y personas que la critican: "Deséales el bien a todos, su éxito nunca va limitar el tuyo".

