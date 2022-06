Toma nota: BTS tendrá un evento especial en vivo por el lanzamiento de su álbum 'Proof'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La cuenta regresiva para el lanzamiento de 'Proof', el nuevo álbum de BTS ha comenzado y los fanáticos del grupo más exitoso de K-Pop no pueden esperar para conocer cuál es el nuevo concepto que los llevará a seguir rompiendo récords, por lo que para elevar más los ánimos, la agrupación originaria de Corea del Sur anunció un evento especial en vivo que será parte de la promoción de este material.

Si por alguna razón no te has enterado, 'Proof' será lanzado como una antología, de ahí que se contemplen tres álbumes que no solo incluyan los más grandes éxitos de BTS, sino que además se habla de nuevos temas siendo Yet To Come el sencillo que se eligió para marcar su regreso a los escenarios, algo que incluso, podría llevarlos a iniciar con una gira mundial que puede, incluya México y algunos otros países de América Latina.

El teaser del sencillo de BTS se revelará este 7 de junio y, justo como pasó con Butter, solo se conocerán los primeros acordes del tema, algo así como una probada del nuevo sonido de la agrupación, pues el tema completo, incluido el video musical, se revelará hasta el día 10 de junio, tiempo de Corea del Sur, es decir, para México será el 9 del mismo mes por la diferencia de 14 horas entre Asia y el continente americano.

Antes de anunciar giras internacionales, los siete miembros de BTS han planeado un evento en vivo para el día 13 de junio y con ellos, celebrar la reciente salida de este material, algo por lo que se ha considerado tiempo suficiente para que el ARMY digiera cómo es que suenan luego de nueve años de trayectoria, un evento que además, orilla a los fanáticos mexicanos a madrugar pues será en punto de las 07:00 horas, tiempo del centro, que este evento especial suceda.

BigHit, empresa encargada de manejar a los ídolos del K-Pop, anunció que este evento contará con la presencia de un invitado especial del cual se desconoce su identidad, lo que ha llevado a los fans. Hacerla de detectives pues se rumoró sobre el retorno de uno de los miembros originales de Bangtan Sonyeondan o incluso, una colaboración con Coldplay, pues Chris Martin fue visto cenando con ellos.

Si quieres ser parte de este evento en vivo, bastará con ingresar al canal oficial de Youtube de BTS, BangtanTV en día y en el horario antes mencionado, y descubrir si la sorpresa es o una gira, el regreso de el integrante original o incluso, la revelación de las sorpresas del aniversario número nueve de la banda, algo que se ha denominado FESTA 2022 y por el que se prometieron grandes sorpresas a nivel mundial.

