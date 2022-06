Tragedia en la música: Asesinan a tiros a famoso cantante y estremece su última FOTO con vida

Comparta este artículo

Atlanta, Georgia.- La escena de la música se viste de luto tras confirmarse la muerte de un famoso cantante a los 34 años. Se trata del rapero Trouble, cuyo nombre real era Mariel Semonte Orr. De acuerdo con autoridades, el músico visitó a una amiga en su casa ubicada en Conyers, Georgia, a unos 40 kilómetros de Atlanta, cuando fue atacado a tiros por otro hombre, a quien identificaron como Jamichael Jones de 33 años.

Los hechos sucedieron el domingo a alrededor de las 3:20 de la madrugada. Trouble fue encontrado por elementos de la Policía con una herida de bala en el pecho y fue trasladado a un hospital local, donde posteriormente perdió la vida. Oficiales relataron que el rapero estaba visitando a una mujer en el complejo departamental donde vivía cuando fue presuntamente agredido a balazos por el sujeto ahora detenido. "Fue una situación doméstica", sostuvo el oficial Jedidia Canty en una conferencia de prensa.

Canty no dio más detalles del suceso, solamente indicó que el rapero no conocía a Jones, aunque él supuestamente sí conocía a la mujer a la que visitaba, cuyo nombre no ha sido revelada. De acuerdo con su declaración, hay varias órdenes de arresto contra Jones, quien es originario de Atlanta. Estas son por los delitos de asesinato, agresión agravada y allanamiento de morada. La investigación continúa.

Trouble también era conocido como 'Skoob' y había colaborado con artistas de la talla de Drake, The Weeknd, Young Thug, Gucci Mane, 2 Chainz y otros. Su disquera, Def Jam, envió sus condolencias y lamentó profundamente la muerte del artista. "Nuestros pensamientos y oraciones están con los hijos, seres queridos y fanáticos de Trouble. Una verdadera voz de su ciudad y una inspiración para la comunicad que representaba con tanto orgullo. DEP Skoob".

En su cuenta oficial de Instagram el último video que publicó fue un largo testimonio del rapero donde pedía a sus fanáticos opinar al respecto. También solía publicar videos de sus fiestas y su música, publicando su última fotografía con vida hace apenas dos días antes de su asesinato. El rapero asistió a una fiesta, de la cual publicó varios videos mientras se la pasaba bien en compañía de otros amigos.

Tras el tiroteo en la escuela primaria de Uvalde, Texas donde asesinaron a 19 alumnos y dos maestras y el que ocurrió días antes en un supermercado de Búfalo, Nueva York, el rapero expresó su indignación en redes y condenó la violencia con armas, además de hacer desgarradora súplica: "29 víctimas inocentes en 7 días. 19 niños y 10 adultos asesinados a tiros ¡POR NADA! No tengo respuestas pero siento que debemos regresar al GRAN DIOS", escribió.

Además, estremeció un pasaje bíblico que incluyó en el texto, Lucas 9:26 que dice: "Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y en la del Padre, y de los santos ángeles". Paz y bendiciones para todos".

