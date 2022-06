Tras 15 años en Televisa, protagonista 'renuncia' a TV Azteca y llega a 'Hoy' con fuerte confesión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un reconocido galán de telenovelas, quien tiene más de 15 años de carrera en Televisa, dio un duro golpe al rating del matutino Venga la Alegría debido a que hace algunas reapareció en el programa Hoy e hizo una íntima confesión sobre su matrimonio. Hace unas semanas se había estado especulando que el actor ya se encontraba en pláticas para llegar a las filas de TV Azteca con un ambicioso proyecto.

Se trata del artista mexicano Ferdinando Valencia, quien empezó su carrera en la televisora de San Ángel con el exitoso melodrama Código postal (2006-2007) del productor José Alberto 'El Güero' Castro. Luego se sumó al elenco de la novela Tormenta en el paraíso (2007) y en 2008 obtuvo su primer papel de villano en En nombre del amor, remake de la exitosa telenovela Cadenas de amargura de 1991.

Fuente: Internet

Posteriormente hizo apariciones en otros proyectos como Camaleones, Cuando me enamoro, La fuerza del destino, Por ella soy Eva (2012), Lo que la vida me robó (2013-2014) , Por amar sin ley, La mexicana y el güero (2021) y el último fue Vencer el pasado durante el 2021, además de que participó en el reality Reto 4 Elementos durante. Ferdinando no tiene contrato de exclusividad en Televisa y por ello hace unos años pudo debutar en la empresa del Ajusco.

El histrión nacido en Comala, Colima, fue juez del concurso México tiene talento en 2018 y se especulaba que este año volvería a trabajar de la mano de TV Azteca. De acuerdo con información de la influencer de espectáculos La Comadrita, el galán de telenovelas sería parte de la tercera temporada del reality Survivor México, que se estrenará el próximo miércoles 15 de junio en el canal Azteca Uno.

Twitter @lacomadritaof2

No obstante, esta información podría quedar descartada debido a que la mañana de este lunes 6 de junio Valencia reapareció en el matutino de Las Estrellas a través de una entrevista. Los reporteros de Hoy interceptaron al actor durante las grabaciones de un nuevo proyecto en Televisa, donde aparecerá caracterizado con el cabello largo, y aquí confesó cuál es su secreto para mantenerse al lado de su esposa Brenda Kellerman luego de 15 años.

Estoy muy contento con mi relación que, hasta ahora, ha funcionado mucho, entonces lo que digo es que van 15 y van a venir 20 veces 15 más", dijo con mucha seguridad.

Pero Ferdinando también fue sincero y comentó que no todo ha sido miel sobre hojuelas con la madre de sus hijos, Tadeo y Dante (qepd), y detalló que aunque han tenido momentos difíciles, siempre han podido superarlos y no pretende separarse de su lado nunca: "Estoy muy contento con mi relación que, hasta ahora, ha funcionado mucho, entonces lo que digo es que van 15 y van a venir 20 veces 15 más".

Fuente: Tribuna y YouTube Programa Hoy