Tras presunta demanda de la esposa de 'Sax' de Maldita Vecindad, la agrupación responde

Ciudad de México.- Este lunes 6 de junio, la agrupación de rock, Maldita vecindad, mostró su postura respecto a la presunta denuncia que interpondría en su contra Jessica Franco, viuda de Eulalio Cervantes, 'Sax', quien perdiera la vida en 2021 a consecuencia de Covid-19, por lo que ellos argumentaron, no tener conocimiento de un proceso penal, civil o incluso laboral en su contra.

De acuerdo con el programa De primera Mano, Jessica Franco demandaría a los intérpretes de Pachucho o Kumbala por un tema de abuso de confianza, pues ellos no habían pagado las regalías a 'Sax' que correspondían por los temas que se grabaron mientras él estuvo activo; el argumento es que, cuando el músico tuvo una caída que lo levó al hospital, ese dinero se usó para cubrir los gastos hospitalarios, hecho por el que la viuda del saxofonista aseguraba, no habían cumplido con su parte del trato.

"No estoy peleando o demandando para sacar un lucro, lo único que yo les estoy exigiendo son todas las cuentas que se quedaron pendientes. Del último disco de La Maldita Vecindad no le dieron absolutamente nada de regalías, no recibió ni por discos, ni por regalías digitales, nada. Yo les decía que necesito el 25%, porque si son cuatro músicos se dividen en cuatro, eso es lo único que yo estoy buscando", mencionó al viuda de 'Sax’'

Luego de conocerse su versión, la agrupación liderada por Rolando Ortega, alias 'Rocco', mencionó que en los siguientes días detallarán cuál es su postura respecto a la supuesta demanda que Jessica franco está por entablar; no obstante, resaltaron que hasta este momento, las autoridades competentes no les han dado ninguna notificación pero no por ello, no se adelantarán ante un posible señalamiento que los lleve a la corte.

"Próximamente anunciaremos nosotros, Rolandro Ortega (Roco), Enrique Montes (Pato), Aldo Acuña y Rafael Zepeda en conjunto con nuestra representación legal Ogaz & Asociados y Jorge León cuál será nuestro proceder respecto a estas desafortunadas declaraciones", mencionó la agrupación.

La muerte de 'Sax' se reveló el pasado 14 de marzo del 2021 y, a más de un año de su deceso, esta es la primera vez que su viuda, Jessica Franco Landero, menciona ante los medios cuál es su proceder respecto a las regalías del músico, pues anteriormente argumentó que los problemas entre él y 'Roco', eran tan graves que temía que la banda no cumpliera con su parte del trato respecto a asuntos monetarios que involucraban a su exesposo.

