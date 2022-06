VIDEO: Filtran prueba que confirmaría infidelidad de Piqué y la devastadora reacción de Shakira

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras confirmarse su separación luego de 12 años de relación, filtran la prueba que confirmaría la supuesta infidelidad de Gerard Piqué a Shakira y su reacción a la ruptura. Además, se ambos se habrían visto en República Checa este fin de semana por un importante motivo. Y es que en redes sociales circula una entrevista que le hicieron a la hermana de la colombiana, Lucila Mebarak, quien hace fuertes declaraciones tras la ruptura de la artista de 45 años.

Como se recordará, los periodistas españoles Emilio Pérez de Rozas, Lorena Vásquez y Laura Fa fueron quienes el pasado 1 de junio reportaron que la intérprete de La Tortura y el futbolista del FC Barcelona estaban separados y hasta que ya vivían en casas distintas, todo por un supuesto engaño de él con una mujer más joven. De acuerdo a lo que indicaron después, sería una "azafata de eventos, estudiante, rubia y de 20 años".

Tras hacerse público esto, la modelo brasileña Suzy Cortez afirmó que él le mandaba mensajes estando casado y que Shak "no se merecía eso", alimentando más el odio contra el deportista en redes, pues usuarios lo han estado haciendo pedazos en los comentarios. Y tras días de especulaciones, ambos decidieron poner fin a habladurías y confirmar que efectivamente, estaban en proceso de separación, pidiendo respeto y privacidad por sus dos hijos, Milan y Sasha.

Aunque también se dice que Piqué habría tenido algo que ver con la madre del futbolista del Barcelona Pablo Gavi, nada de esto ha podido ser confirmado, pues no ha salido a la luz ninguna prueba contundente... hasta ahora. Y esque en redes sociales empezó a circular un encuentro de reporteros de espectáculos españoles con la tía y hermana de Shakira, a quienes le preguntaron si se esperaban la separación. La respuesta de Lucila, hermana de la colombiana, dejó en shock.

"De la ruptura, ¿qué opinan? ¿es algo que se esperaban?", le preguntaron periodistas al llegar al departamento y ella, con una evidente molestia y decepción en el rostro, dijo: "Posiblemente", dejando entrever que entre ellos ya había problemas desde hace algún tiempo y que tal vez llevaban tiempo sospechando que la relación no iba por buen camino, fortaleciendo los delicados rumores de un engaño de parte del futbolista de 35 años.

Sobre el estado de ánimo de la estrella latina en estas semanas y su reacción a toda esta separación, Lucila suspiró y solo se limitó a decir que la colombiana "está recuperándose". Al preguntarle dónde está, reveló que "está fuera del país" y que ella cree que el público y la prensa podrán verla pronto. Y apenas poco después de que se difundiera este video, que para muchos es una prueba de que sí habría habido una traición de por medio, Shakira reapareció en República Checa.

De acuerdo con varios portales, viajó a ese país europeo para asistir a una competencia deportiva de su hijo mayor Milan. Incluso, comentaron que Piqué también estuvo ahí, pero ambos estuvieron separados todo el tiempo. En redes publicaron fotos de Shakira en el lugar pero ninguna de su expareja.

Shakira y Piqué han aparecido juntos en República Checa tras anunciar su separación. Y lo hacen por un motivo de peso: una competencia deportiva de su hijo mayor que se ha disputado en el país europeo. Personas que atestiguaron el partido dicen que la colombiana y el deportista observaron el desempeño de su hijo sentados en lugares alejados uno del otro", informaron.

Mientras que a Piqué solo se le ha visto tocando la puerta en la casa en la que alguna vez vivieron, ya que ya no tendría llaves, se dice que la canción Te felicito, que sacó Shakira hace apenas unas semanas con Rauw Alejandro, es un claro mensaje a su ex, aunque esto no ha sido confirmado: "Por completarte me rompí en pedazos, me lo advirtieron, pero no hice caso. Me di cuenta de que lo tuyo es falso, fue la gota que rebasó el vaso. No me digas que lo sientes, eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes. Te felicito, qué bien actúas", dice el tema.

