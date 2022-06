Adiós TV Azteca: Tras años desaparecida de Televisa, actriz vuelve a 'Hoy' con inesperada confesión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una reconocida actriz y conductora, quien tenía años sin pisar los foros de grabación de Televisa, reapareció hace algunas horas en el programa Hoy y sorprendió a los televidentes al hacer una inesperada confesión sobre su vida privada. Hace algún tiempo la famosa se había unido a las filas de la empresa TV Azteca, pero ahora se dice feliz de poder regresar a la que fuera su 'casa'.

Se trata de la reconocida comediante María Elena Saldaña, quien se volvió toda una sensación a mitad de los 80's y años más tarde ganó más fama al crear a su entrañable personaje de 'La Güereja' que hasta el momento la hace mantenerse vigente. Algunos de sus trabajos en la empresa de San Ángel han sido Cosas de Casados (1985), Mi secretaria (1985-1986), Las Solteras del 2 (1987-1988), Volver a empezar (1994-1995) y más.

Pero sin duda alguna los mayores éxitos en la carrera de la originaria de Veracruz han sido cuando interpreta 'Mariquita Pérez Castro La Güereja', una pequeña niña mexicana que logró protagonizar dos exitosas series en Televisa La Güereja y algo más y Güereja de mi vida. Además de que gracias al mismo personaje se pudo integrar a otras producciones como el desaparecido programa de comedia Cero en conducta (2000).

Además de que también pudo llegar a las filas de TV Azteca y en 2009 se unió al programa Para todos junto a Mauricio Barcelata, Mimí y más personalidades. No obstante, en el último par de años María Elena había estado viviendo de sus ahorros ya que decidió no salir a trabajar porque le tenía demasiado miedo a contagiarse de Covid-19 por todo lo que ocurrió luego de la pandemia.

Sin embargo, tras estar alejada de los foros durante todo este tiempo, este 2022 Saldaña regresó a la empresa de San Ángel pues la invitaron a tener una participación especial en el programa de comedia Tal para cual, el cual es un 'spin-off' de La Hora Pico y estará protagonizado por Consuelo Duval y Lorena de la Garza. Luego de culminar las grabaciones en este proyecto, la primera actriz accedió a dar una entrevista exclusiva al programa Hoy.

En primer lugar, la veracruzana desmintió a medios de comunicación que aseguraron que se encontraba en la ruina y mencionó que no había querido hablar antes de este tema pues prefiere evitar la polémica y encontronazos con la prensa: "No digas nada, no tiene caso ¿para qué te peleas? María Elena siempre guardar silencio ¿para qué te haces? el tiempo va haciendo que te acostumbres".

Asimismo, declaró que comenzó a subir contenido a TikTok por mero gusto y no por necesidad como habían asegurado ciertas publicaciones. Además, la intérprete de 58 años también negó que su hijo menor Felipe haya provocado un terrible accidente por conducir en estado de ebriedad y recalcó que la prensa también mintió sobre esta información: "Híjole, eso fue muy feo, las cosas no fueron como todos los medios la publicaron".

Fuente: Tribuna y YouTube Programa Hoy