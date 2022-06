Celebridad de 'Hoy' llega a 'Sale el Sol' y da tremenda noticia: "Me está viendo en el hospital"

Ciudad de México.- La mañana de este martes, una celebridad de Hoy llegó a Sale el Sol para dar una inesperada noticia a los televidentes del mañanero, al mismo tiempo, este conductor lanzó un certero mensaje a sus esposa quien afirmó, lo estaba viendo desde el hospital... ¿será que se trata de una situación terrible? Lo cierto es que no, más bien este presentador está viviendo una de las mejores etapas de su vida.

Se trata de Pedro Prieto, quien meses atrás abandonó el programa dirigido por Andrea Legarreta, Raúl Araiza, Arath de la Torre y Galilea Montijo ¿la razón? Él y su amada esposa estaban esperando a su adorado hijo, Leonardo, por lo que el presentador decidió marcharse de los foros de San Ángel (a principios de este 2022) para poder cuidar de la modelo, Titi Jaques, personalmente; sin embargo este plan cambió el pasado lunes, 23 de mayo.

Pedro Prieto presume ultrasonido de Leonardo

Pese a que el presentador había decidido enfocar todo su tiempo y energía en esperar la llegada de Leonardo, desde hace algunas semanas se le vio en lo foros de Grupo Imagen, esto es debido a que se unió precisamente a Sale El Sol, donde según cuentan, fue recibido con los brazos abiertos por parte de los ejecutivos, quienes ni bien llegó a solicitar empleo lo recibieron prácticamente de inmediato.

Entonces... ¿qué noticia fue la que dio Pedro Prieto en Sale el Sol?, ¿Acaso dejará el programa para regresar a Hoy? Para nada, resulta ser que este martes, 7 de junio su vida se iluminó mucho más ya que, su pequeño Leonardo al fin nació, hecho que no dudó en compartir a través de su cuenta oficial de Twitter, donde anunció, emocionado que ya era papá, recalcando que esto es lo más hermoso de su vida, esto según información de Agencia México.

Rato después, el artista español llegó a trabajar a Sale el Sol, donde dio más detalles sobre el nacimiento de Leonardo, quien pesó nada más y nada menos que 3 kilos con 500 gramos, también afirmó que su primogénito no había nacido de manera natural, sino que se tuvo que inducir a Jaques a una cesárea debido a que el bebé no nacía. Tras toda esta aventura, Pedro Prieto le envió un conmovedor mensaje a su esposa en plena transmisión del programa de variedad.

Pedro Prieto presume la primera foto de Leonardo

Se adelantó un poquito, en el sentido de que ya llevamos 40 semanas, pero como no nacía, fueron 3 kilos 500 gramos, o sea, sí lo dejamos unas semanas más sigue creciendo y se provocó la cesárea, pero mi mujer es una campeona, seguramente me está viendo desde el hospital, mi vida te amo", declaró el famoso

Pedro Prieto no dudó en manifestar que el nacimiento de su bebé fue el mejor momento de su vida y es que, como muchos de sus fans sabrán, el conductor se mostró sumamente emocionado desde que se enteró que iba a ser padre e incluso solía publicar los ultrasonidos o las fotografías de la misma Titi Jaques para documentar, de alguna manera, el periodo de gestación de Leo, por lo que no resultó extraño que el presentador se mostrara plenamente emocionado el día de hoy.

Es el mejor momento que he vivido en toda mi vida, no piensas en nada más que apoyarla, en estar a su lado para que no sufra y cuando ves al bebé...