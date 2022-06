Luto en Televisa y TV Azteca: Muere querida actriz y filtran su último deseo antes de morir

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A tres años de la muerte de la querida actriz de telenovelas y productora argentina Christian Bach, el actor Humberto Zurita rompió el silencio sobre su vida personal al revelar si estaría abierto al amor tras perder a su esposa y cuánto le ha costado guardar su mayor secreto: su causa de muerte. Frente a la prensa, comentó cuál fue el último deseo de la artista antes de su repentina muerte, la cual tomó por sorpresa a todo el mundo del espectáculo.

A pesar de los rumores que aseguraban que el artista había iniciado una relación sentimental con su colega Kika Edgar, tras trabajar juntos en la serie de Telemundo La Reina del Sur, el actor de telenovelas de Televisa como Encadenados y El Maleficio sigue defendiendo su soltería, destacando que por ahora no busca un romance. Y esque Zurita le tiene una devoción eterna a Bach, quien participó en melodramas de esa televisora como Soledad, Bodas de odio y De pura sangre; y de TV Azteca, como La Chacala y Agua y aceite.

Instagram @zuritahm

El histrión comentó qué tan difícil ha sido para él respetar la última voluntad de Bach, fallecida en febrero del 2019, a quien le prometió no dar detalles del padecimiento que tenía y le arrebató la vida a los 59 años. Conmovido, Zurita contó que respetará por toda la vida el último deseo de la argentina, con quien estuvo casado durante 30 años y procreó a sus dos únicos hijos, los actores y productores Emiliano y Sebastián Zurita.

No, no es difícil porque es la voluntad de ella y así fue. Yo posteo muchas fotos de ella y trato de subir textos muy lindos, ya sea de un poeta o míos pero trato de darle un homenaje a Christian y darle ese recuerdo a su público", dijo en una entrevista para Grupo Fórmula.

Y agregó cómo ha sobrellevado su deceso, afirmando que ha pasado por todas las etapas: "No es ocultar nada, es dejar las cosas como están. Uno viene a la vida y lo único que está claro es que te vas a morir algún día y yo pasé por muchos ciclos en mi vida, que estás enojado, has perdido la fe, etcétera; muchos ciclos y un día descubrí que se llevaron a la flor más bonita del jardín".

Al escuchar las incesantes preguntas de la prensa sobre su vida sentimental, recordó a la fallecida actriz, quien perdió la vida en 2019 tras una misteriosa enfermedad: "No estoy buscando un amor de pareja, yo ya lo tuve, estuve muy feliz en ese amor de pareja, estoy buscando en la vida la amistad. Creo que la vida sin amor no tiene sentido, y creo que el amor se puede dar en muchos lugares, y de muchas maneras, y de muchos colores". Por otro lado, comentó cuál es su prioridad en la vida.

Mis hijos son prioridad hoy en día, aunque no me necesitan porque ya están grandes, pero son mi prioridad y bueno, tengo muchas amigas, y son muy buenas amigas".

Instagram @zuritahm

Posteriormente, el artista, quien en 2003 hizo el salto a Telemundo y dejó atrás a Televisa y TV Azteca, bromeó al escuchar la frase "el amor no se busca, llega solo", por lo que inmediatamente dijo: "Pues dile que me busque por favor, dale mi domicilio o por lo menos mis rumbos". Por otro lado, confesó su admiración por actores que dieron vida a galanes en México: "Como un Andrés García, si te vas un poco más allá Mauricio Garcés, era más ese tipo de galán, así como más estereotipado, Andrés, Jorge Rivero, un poco más actuales".

Finalmente, el intérprete confesó que fue gracias a su talento actoral que logró hacerse de una carrera fructífera en el medio del espectáculo: "Me acuerdo que llegaba a las oficinas de Ernesto Alonso y veía galanes realmente, tipos que cumplían con esos estereotipos, el 1.80 del gym y yo llegaba y decía 'no me va a tocar nada' y salía con todos los capítulos, porque creo que traía ciertas herramientas, una escuela, disciplina, método, eso me permitió salir adelante", remató.

Fuente: Tribuna