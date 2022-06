Se volvió mujer: Tras dejar las novelas y abandonar Televisa, galán de TV Azteca reaparece en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un querido galán de TV Azteca dejó en shock a sus miles de sus seguidores debido a que 'reapareció' en el matutino de la competencia Hoy pese a que hace unos días firmó un nuevo contrato para volver a su 'casa' luego de haber estado trabajando por varios años en Televisa. El famoso hará su debut como conductor en un nuevo y ambicioso proyecto que pronto se estrenará en el Ajusco.

Se trata del conocido cantante sonorense Yahir, quien desde el pasado 2017 había hecho su debut en la televisora de San Ángel cuando apareció con un papel especial en la telenovela Mi marido tiene familia. Luego de ello las puertas de esta empresa se le abrieron de par en par y se volvió uno de los consentidos de programas como Hoy y Cuéntamelo YA!, además de que regresó a la actuación el año pasado con una pequeña aparición en La Desalmada.

Asimismo, muchos recordarán que hace apenas unos meses el intérprete de 43 años mostró lo multifacético que es al dar vida a una mujer durante el concurso Tu cara me suena. Sí, el aclamado exacadémico apareció transformado en Laura León durante una de las galas mientras interpretaba el tema Dos mujeres, dejando boquiabiertos a todos los televidentes debido a que lució irreconocible y nadie podía creer que fuera él.

Ahora el originario de la ciudad de Hermosillo se encuentra a punto de regresar a la empresa que lo vio nacer como artista, TV Azteca. Como se sabe, apenas el fin de semana pasado el protagonista de novelas como Quiéreme tonto, Enamórate y Bellezas indomables fue confirmado como parte de La Academia 20 años, donde será el presentador principal junto a la guapísima conductora Vanessa Claudio.

Sí, aunque hace unos días seguía trabajando para Televisa, el sonorense ya está de regreso en la televisora de Ricardo Salinas Pliego ahora que volverán a producir el concurso con el cual él se hizo famoso. Y aunque muchos pensaban que los ejecutivos de San Ángel no le perdonarían esta traición y que lo tendrían vetado de todos sus programas, esto aún no es una realidad y hace unas horas Yahir reapareció en Hoy.

En las redes sociales del matutino Hoy se publicó una nota sobre el cantante de La Locura en donde exhiben cómo es la relación actual que tiene con su hijo mayor Tristán, de quien se había distanciado desde hace algunos meses. Como se recordará, el joven de 24 años salió a declarar públicamente que el exalumno de La Academia era un mal padre y le exigió que no se metiera en su vida y en sus decisiones, pues él no pensaba dejar los vicios.

De manera inesperada, el programa de Las Estrellas retomó las declaraciones que hizo Yahir al matutino de la competencia Venga La Alegría: Fin De Semana, donde contaba que su heredero ya había abandonado una plataforma donde vendía sus fotos: "Yo siempre le dije que tomara decisiones correctas, que las pensara... Entonces, ahora gracias a Dios está tomando buenas decisiones, está estudiando, está al lado de su madre, todo está perfecto".

Sin embargo, en esta entrevista el sonorense también fue muy sincero y aclaró ante las cámaras que aún continuaba distanciado de su hijo pues no podía aceptar la vida de excesos que quiere seguir llevando: "La última vez que hablé con él me dijo que aceptara todo esto, pero no puedo aceptarlo por tantas cosas y por mis valores. Este no es el mundo que yo le enseñé. Yo siempre le enseñé el amor a la familia y a estar unidos. Vengo de una familia donde todo el mundo es muy unido y lo seguimos siendo. Él no quiere ser parte de ese mundo, así es".

