Tras 8 años en Televisa y abandonar TV Azteca, Laura G regresa a 'VLA' y hunde a 'Hoy'

Ciudad de México.- Este martes 7 de junio la famosa regiomontana Laura G se reintegró a la conducción del programa Venga la Alegría luego de haber estado ausente la mañana de ayer y el público de la televisora TV Azteca no la recibió de la mejor manera. A través de las redes sociales la conductora no ha parado de recibir críticas y comentarios negativos, sobre todo porque se confirmó que ella es una de las presentadoras estelares del reality ¡Quiero Cantar!.

El día de ayer lunes la nacida en Monterrey, Nuevo León, quien trabajó durante más de 8 años en Televisa e incluso hasta fue reportera del matutino Hoy, no apareció al aire en VLA y sus fieles admiradores y fans quedaron en shock pues ella no reveló la razón ni tampoco la producción. No obstante, hace unas horas Laura dio a entender que tuvo que abandonar el trabajo por cuestiones de salud pues dijo que nuevamente había padecido por una "espantosa sinusitis".

¿Se acuerdan de esa sinusitis tan espantosa que tenía? pues fui al doctor y me sentí increíble en tres días y dejé el tratamiento... regresó el viernes ¡peor que nunca! con fiebre y dolor de cabeza", dijo la regiomontana.

Pero para buena suerte de los fieles admiradores de la exconductora de Sabadazo, donde estuvo al aire desde 2010 hasta 2016, este martes ya se reintegró a sus labores en la empresa del Ajusco y reapareció en vivo en Venga la Alegría. Pero no solo volvió para conducir el matutino, sino también para hacer su debut en el nuevo concurso de baile ¡Quiero Bailar! donde compartirá micrófonos al lado de Sergio Sepúlveda y 'El Capi' Pérez.

Como se sabe, este reality del canal Azteca Uno fue sacado al aire con el propósito de tumbar la audiencia del matutino de Televisa Hoy pues durante las últimas semanas le han estado robando todo el rating. Sí, desde el estreno de la tercera temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy, los niveles de Venga la Alegría se han desplomado y se dice que la producción del programa está desesperada por subir sus números.

Lamentablemente, el ingreso de Laura a ¡Quiero Bailar! lejos de beneficiarles, podría acabar perjudicándolos. A través de la cuenta de Instagram del matutino los televidentes no han parado de hacer fuertes comentarios en contra de la regiomontana de 36 años, a quien califican de ser 'insípida' y que no llama mucho la atención. Asimismo, dijeron que el formato de este concurso es aburrido y que ya no quieren seguir viéndolo, aunque apenas es su segundo día al aire.

Ya se me había raro no ver a doña @lauragii".

Como siempre, metiendo a hue... a Laura".

De por sí la sección está de sueñito y ahora con Laura".

