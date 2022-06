Tras 4 años en Televisa y salir del clóset, filtran a amante de actor y termina sus planes de boda

Ciudad de México.- Un famoso y reconocido actor, quien trabajó durante 4 años en distintos proyectos de Televisa, se encuentra metido en tremendo escándalo debido a que luego de que hace meses filtraran que le fue infiel a su prometido, ahora revelan que habría decidido acabar con esta relación y con su compromiso de boda, además de que exhiben cuál es la polémica razón de su rompimiento.

Se trata del querido mexicano Luis Gerardo Méndez, quien este martes 7 de junio está protagonizando la portada de la revista TVNotas debido a que revelaron que ya había terminado su noviazgo con el músico Pablo Chemor, con quien tenía alrededor de 10 años y además filtraron que todo se habría venido abajo por las infidelidades del histrión y su adicción a estar con otros hombres.

Un supuesto amigo del originario del estado de Aguascalientes y su expareja platicó con el mencionado medio y destapó que "hace dos meses, Luis Gerardo decidió poner fin a su relación con Pablo" y culpó al actor de causar esta lamentable separación aunque estaban comprometidos en matrimonio desde 2018. Presuntamente Luis Gerardo l"vivir la vida loca" mientras que su novio buscaba una relación seria y exclusiva.

Presuntamente el intérprete, quien apareció en proyectos de San Ángel como Lola, érase una vez (2007), Los simuladores (2009) y La familia P. Luche (2012) y Pablo habían pactado tener intimidad con otras personas pero lo harían siempre estando juntos, sin embargo, Luis rompió con esta importante regla y comenzó a serle infiel a su novio, quien al inicio lo aceptó y perdonó.

La fuente asegura que el reconocido músico habría descubierto que el actor de 40 años le estaba siendo infiel luego de que la revista de espectáculos filtrara una serie de fotografías en las que aparece beso y beso con otro hombre en las playas de Tulum: "A partir de ahí comenzaron sus peleas, pues no solo fue ese paparazzi que ustedes sacaron, Pablo descubrió más infidelidades, incluso con hombres ya conocidos".

Y como sintió que la relación se estaba desgastando, el protagonista de Narcos: México y Club de Cuervos le habría pedido a su pareja que su noviazgo fuera 'abierto', es decir, que cada uno pudiera tener intimidad con cualquier persona pero que seguirían juntos. No obstante, al final de cuentas Méndez habría preferido mejor su 'libertad' y por ello habría cancelado su compromiso con Pablo, quien ha estado fuera de México desde hace unos meses.

Le dijo que él se encontraba en el mejor momento y que no estaba dispuesto a ponerle fin a ello; eran el uno para el otro, y así de fácil, Luis Gerardo le dijo a Pablo que lo mejor era no seguir con sus planes de boda y terminar ahora para seguir siendo amigos", aseguró el informante pero la pareja no ha confirmado esta versión.