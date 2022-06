Tras hallar íntimo VIDEO, Shakira perdonó engaño de Piqué y él la abandonó; exhiben a la 'amante'

Comparta este artículo

Barcelona, España.- En medio de fuertes rumores de infidelidad, salen a la luz más detalles luego de la separación entre Shakira y Gerard Piqué. Tras revelarse que presuntamente la colombiana descubrió el engaño al encontrar un íntimo video del futbolista, otros portales aseguran que ella intentó volver con él y hasta le habría perdonado la infidelidad, pero él supuestamente la rechazó y está próximo a irse de vacaciones con su nueva novia.

Aunque el romance entre el futbolista del FC Barcelona y la cantante parecía ser muy sólido, sobre todo después de dos hijos juntos (Milan y Sasha), ambos confirmaron su ruptura este pasado fin de semana y en medio del escándalo. A pesar de que la intérprete de Te felicito solicitó respeto para sus hijos y privacidad en este momento, la prensa española sigue hurgando en el tema y sacando a la luz ahora que ella presuntamente hizo todo lo posible para seguir al lado del futbolista, pero él no quiso continuar.

Surgen más detalles de ruptura entre Shakira y Piqué

De acuerdo con medios españoles, Shakira intentó volver hasta en dos ocasiones con Gerard, por lo que lo perdonó luego de su presunta infidelidad, sin embargo, se dice que el central del Barcelona rechazó a la colombiana para irse de vacaciones luego de la temporada futbolística que terminó. Incluso, revelan cada vez más pistas sobre la identidad de la supuesta tercera en discordia, quien aseguran no sería la única mujer con la que el futbolista de 35 años le habría sido infiel a la artista de 45.

Como se recordará, apenas salió a la luz el reporte de que la pareja estaba distanciada por una supuesta infidelidad, la modelo brasileña Suzy Cortez reveló que el deportista presuntamente le enviaba mensajes sugerentes entre 2016 y 2018, pero por respeto a Shak jamás dijo nada de lo ocurrido: "Piqué era el que me enviaba mensajes muy directos. Los únicos jugadores que han estado en el Barcelona y que nunca me han escrito han sido Messi y Coutinho. Son excelentes esposos y tienen un gran respeto por sus esposas. Shakira no se lo merecía", dijo.

Varios medios afirman que más mujeres podrían romper el silencio luego de esto, además de que el periodista español Roberto Antolin comentó que Piqué está próximo a viajar con su nueva conquista a Las Maldivas y con nada más y nada menos que con el futbolista del Barcelona de 22 años Ricardo 'Riqui' Puig Martí, con quien ha estado saliendo por las noches desde que vive en su departamento de soltero, y la novia de este, Gemma Iglesias. Esta última es señalada como la que se encargó de presentarle al catalán a su nuevo romance, traicionando a Shakira.

Gemma Iglesias es la que puso en contacto y presentó al catalán su nueva ilusión", dijeron en el programa En boca de todos.

Instagram @iglesiasgemma13

De acuerdo con Antolin, Puig se adelantaría con su pareja y con la presunta novia de Piqué, para que él no sea captado con la joven de 20 años, de quien hasta ahora solo se sabe su edad y que sería rubia. Incluso, medios españoles han descartado que se pueda dar una reconciliación entre ella y el deportista, ya que afirman que él querría tener una relación formal con su nueva pareja, motivo por el cual la colombiana habría lanzado un comunicado tan breve ante la presión de su ahora ex.

La idea del comunicado no es de Shakira, ella no quería hacer el comunicado. Fue Gerard quien la presionó y dijo: 'si no lo haces tú, lo hago yo'. La agencia de comunicaciones de Shakira sacó ese escueto comunicado, pero fue Piqué quien presionó porque puede tener una nueva ilusión y posible nueva relación", concluyeron.

Cabe mencionar que nada de esto ha sido confirmado o negado por la cantante colombiana o el futbolista por lo que permanece en calidad de especulaciones hasta que rompan el silencio, sin embargo, los rumores siguen a la orden del día.

Fuente: Tribuna