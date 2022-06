Va por 'La Academia': Rubí, la quinceañera viral, será parte del reality show de TV Azteca

Ciudad de México.- Uno de los proyectos más esperados por la teleaudiencia es La Academia: 20 años, proyecto de TV Azteca que no solo traerá de regreso a algunos de los participantes de la primera generación, sino que además verá nacer a más estrellas que día a día buscarán ganarse al público y, en especial a los jueces, como lo hará Rubí Ibarra, una joven que hace algunos años se volvió viral en redes sociales en el marco en que celebraba sus 15 primaveras.

Rubí Ibarra se robó la atención de las redes sociales debido a que en 2017 se viralizó un clip en donde su padre invitaba a la comunidad a la fiesta de XV años de su hija, evento en donde mencionaba que había hasta una 'chiva', lo cual se salió de control y recibió a más de 20 mil invitados que arribaron a La Joya, un pueblo ubicado en San Luis Potosí y del que la familia aseguró, la invitación era solo para los habitantes de esta comunidad, mas la exposición en redes por parte de la empresa encargada del evento, llevó a miles de personas de todo el país a ser partícipes de este evento.

Fue tanto el furor por la quinceañera, que una disquera con sede en Texas le ofreció a la joven un contrato, el cual la llevó a grabar un material de pop grupero; sin embargo, argumentó que prefería enfocarse en sus estudios antes que en su carrera, por lo cual, este 2022 será el año en que incursione en La Academia aunque para la juez, Lolita Cortes, no sea la mejor de esta nueva generación de futuros artistas.

Jueces de 'La Academia: 20 años después'. Foto: Twitter @noticiaselsal13

La noche del lunes 6 de junio, se llevó a cabo un evento especial en donde se definió a todos los concursantes de este proyecto, en el cual, Rubí Ibarra se salvó de ser expulsada debido a que contó con el apoyo de los periodistas, motivo por el cual ja juez Cortez expuso su descontento llevando el nombre de ambas a ser tendencia en redes sociales, pues muchos internautas recordaron el problema que Lolita. Había entablado con Jolette, exconcursante del mismo reallity show.

"Esta noche este es el ejemplo de lo que encontraron, me parece inverosímil. Creo que hubo mucho nervio, pero también se ve de qué están hechos, en el momento que pisan en el escenario se ve el hambre… no, nena, para mí tú no debes de estar aquí", declaró Lolita Cortés.