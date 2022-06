Abogados de Johnny Depp declaran que el actor 'perdonaría' a Amber Heard los 15mdd

Comparta este artículo

California, Estados Unidos.- La mañana de este miércoles 8 de junio, los abogados del actor Johnny Depp estuvieron como invitados en el programa Good Morning America en donde, ante las cámaras de televisión, dejaron ver que su cliente, es decir, el protagonista de Piratas del Caribe, podría no cobrarle a Amber Heard los 15 millones de dólares que la Corte de Virginia interpuso como indemnización.

Cabe destacar que a la mañana siguiente de conocerse el veredicto, la abogada de la co-protagonsta de Aquaman, manifestó que la actriz no contaba con la liquidez necesaria para pagar a su exesposo, por lo cual, los abogados del actor manifestaron que para Depp, la ganancia que había obtenido era el haber limpiado su nombre luego de haber sido difamado por presuntamente haber agredido física y psicológicamente a su exesposa, acción que lo llevó a perder varios proyectos.

"Obviamente, no podemos revelar las comunicaciones entre abogado y cliente, pero como testificó el Sr. Depp... nunca se trató de dinero para el Sr. Depp. Se trataba de restaurar su reputación, y lo ha hecho", mencionó el abogado Ben Chew.

No atenta contra el 'MeToo'

Ante las cámaras de televisión, Camille Vázquez, abogada de Johnny Depp, lamentó que, para los abogados de Amber Heard, el veredicto atentara contra el movimiento 'MeToo', en el cual, diversas personalidades y ciudadanía en general, rompió el silencio en torno a haber sido víctima de algún tipo de abuso, a lo que la ahora socia de su bufete de abogados, insistió que el hecho de haber dado el gane al actor de 58 años de edad, para nada comprometía al movimiento y menos a sus víctimas.

"Creemos que la evidencia habla por sí misma. … El jurado tomó una decisión unánime basada en esos hechos. Alentamos a las víctimas a que se presenten, la violencia doméstica no tiene género", dijo la abogada.

Una vez que se conoció el veredicto de la Corte de Virginia, Amber Heard lanzó un comunicado en donde se dijo decepcionada no solo por ella, sino también por todas las mujeres que, a raíz de este dictamen, se verían minimizadas en caso de denunciar abuso físico, sexual o psicológico; no obstante, los abogados del actor, en especial Camille Vázquez, reiteraron que se trataba de conocer la verdad de este caso en específico, mas no generalizar y con ello, afectar a quienes forman parte de este movimiento social que ha llevado a detener a quienes sí cometieron crímenes de esta índole.

