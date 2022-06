Adiós TV Azteca: Tras 6 años al aire, se comen viva a 'La Bebeshita' en vivo y la corren de 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La polémica influencer y conductora 'La Bebeshita', cuyo nombre real es Daniela Alexis, de nueva cuenta logró provocar tremenda polémica en las redes sociales y causó indignación entre el público de TV Azteca debido a que la mañana de este miércoles 8 de junio olvidó su coreografía en el reality ¡Quiero Bailar! e hizo quedar mal a su pareja de baile, Elías, quien apenas tiene 13 años.

Los televidentes del matutino Venga la Alegría y parte de la producción están furiosos con la también cantante, quien lleva tiene más de 6 años de experiencia en la empresa, al grado de que incluso están pidiendo que la corran y que le consigan una nueva compañera al jovencito. Incluso, la propia madre de Elías aprovechó la transmisión en vivo para destrozar a 'La Bebeshita' y exigió a la producción que la saquen.

Elías está muy enojado, se frustra desde las mañanas por la falta de compromiso y de responsabilidad de ella. Yo lo que quiero pedir al aire es que le cambien la pareja, por favor. No puedo tener a mi hijo en este estrés si no hay compromiso por parte de su pareja", dijo la señora casi llorando.

¿Qué ocurrió? Resulta que la polémica exparticipante de Enamorándonos cometió graves errores al momento de bailar la canción La Mujer del Pelotero de Grupo Merenglasss debido a que se olvidó de la mayor parte de la coreografía. Sí, mientras el adolescente puso todo su entusiasmo en la pista, Alexis apenas si pudo hacer unos pasos de baile y en la mayor parte de la presentación se la pasó riéndose de sus errores.

Afuera ensayamos mucho y nos salió hasta final, ahorita no sé que nos pasó", comentó la conductora luego de su terrible participación en ¡Quiero Bailar!.

Al jurado tampoco le agradó que 'La Bebeshita' no se comprometiera con Elías y que no pudiera sacar adelante el baile, por ello la hicieron pedazos frente a las cámaras. Pero sin duda alguna quien no se contuvo y le dio con todo a su compañera de VLA fue la periodista Flor Rubio, quien estaba furiosa con ella: "No es posible que no puedas resolver en el escenario el sueño de Elías, yo tenía ganas de pararme y bailar con él. No te salió, mírate en la pantalla. No es justificación que digas que afuera sí te salía. Me siento muy enojada por lo que hiciste ahí".

Cabe resaltar que luego de terminar de escuchar las críticas de los jueces, Elías salió disparado del foro y acabó llorando de coraje por culpa de su compañera. Mientras que en la cuenta de Twitter e Instagram de Venga la Alegría los televidentes también han expresado su informidad por el poco profesionalismo de 'La Bebeshita' y han exigido a la producción del concurso que reconsideren tener a esta conductora como participante.

Fuente: Tribuna e Instagram @vengalaalegriatva