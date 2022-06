Al borde del llanto, actriz denuncia a actor de Televisa en VIDEO; acabó en la cárcel por violación

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa actriz, quien denunció por maltrato laboral y abuso sexual a un conocido actor de Televisa y TV Azteca, acude a Guadalajara, Jalisco a ratificar su denuncia contra él. Se trata de Vanessa Bauche, quien procedió legalmente contra Pascacio López, quien ha participado en producciones de Televisa (serie 40 y 20) como de TV Azteca (Rosario Tijeras). Él se encuentra en la cárcel desde que fue detenido en la CDMX el pasado 18 de marzo del 2022 tras la denuncia de violación de su exnovia, Sarah Nichols.

Vanessa trabajaba con Pascacio en la serie de Netflix Guerra de Vecinos cuando sucedieron los delitos que denunció. Apenas hace poco se confirmó que él no volvería para la segunda temporada y su personaje -al igual que el de Vanessa- fue 'asesinado', pues para justificar su salida se argumentará que falleció. Él daba vida a 'Genaro', padre de una de las dos familias protagónicas de la serie de comedia en la que también participan Ana Layevska y Loreto Peralta.

En una entrevista publicada en el matutino Sale el Sol de Imagen Televisión, la mexicana acudió al Centro de Justicia para la Mujer en Guadalajara para ratificar su denuncia contra Pascacio 'N', con quien compartió créditos en el proyecto en el 2020. Vanessa, quien apareció también en melodramas de Televisa como La doble vida de Estela Carrillo y La jefa del campeón, reiteró que a casi año y medio de haberlo denunciado por primera vez, apenas procederían con la audiencia.

"Finalmente después de casi un año y medio de haber interpuesto mi denuncia por delitos contra la dignidad humana y abuso sexual contra el imputado, que ya se encuentra privado de su libertad, por el delito de violación contra Sarah Nichols, compañera también del mismo proyecto en el que yo fui agredida, que fue una serie que protagonicé para Netflix en el 2020, que salió en el 2021, pues ya se está llevando a cabo ahorita la primera audiencia para la vinculación a proceso por los delitos y agravios en mi contra", dijo.

Bauche manifestó que fue doloroso para ella sufrir esta experiencia, sobre todo porque la empresa para la que trabajó omitió los delitos que sufrió, señalando que cuando se calla ante este tipo de situaciones y no se hace nada al respecto contra la persona señalada, uno se vuelve "cómplice por omisión". Profundamente conmovida al recordar todo lo que ha pasado durante este tiempo, aclaró todas las consecuencias que sufrió.

"La verdad libera, da miedo muchas veces, es un proceso muy doloroso, yo no pensé que me iba a poner tan nerviosa, que iba a revivir muchas cosas; fue un mes y medio de agresiones lo que yo viví, tuve trastornos muy fuertes a mi salud, pérdidas económicas, de trabajo, tuve que rechazar un protagónico en ese proyecto, porque después lo volvieron a contratar bajo promesa de que no lo iban a hacer, la producción tuvo conocimiento de ambos casos de delitos de cárcel, y cuando se calla ante los delitos se vuelve cómplice por omisión, ese es un delito federal".

Por último, Vanessa aseguró que tanto ella como su colega Sara Nichols, son solo algunas de las mujeres que habrían padecido abuso por parte de Pascacio. La artista comentó que aún hay varias personas que han acudido a ella para pedirle apoyo: "No solamente con Sarah Nichols, con muchas otras, hay muchísimas víctimas, hay muchas compañeras que han denunciado desde antes de que pasara esto, y muchas otras que están en otros casos que también se han acercado a mí para pedir apoyo".

Cabe señalar que al final de la entrevista en el programa de Imagen Televisión se informó que la audiencia contra el actor se pospuso hasta el mes de julio debido a que Pascacio no contaba con un defensor privado y no quiso uno de oficio, por lo que hasta el día hoy sigue en prisión esperando este proceso legal.

