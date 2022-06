De luto y deprimido: Tras 14 años en Televisa, galán de novelas abandona 'Hoy' y debuta en 'VLA'

Ciudad de México.- Un reconocido galán de telenovelas, quien durante sus 14 años de carrera artística ha trabajado exclusivamente para Televisa, dio un fuerte golpe al programa Hoy debido a que este miércoles 8 de junio estuvo de invitado especial en el foro del matutino Venga la Alegría. Sí, el famoso actor visitó por primera vez las instalaciones de TV Azteca y dejó en shock a todos los televidentes del canal.

Se trata del mexicano Ricardo Franco, quien estudió en el Centro de Educación Artística de Televisa (CEA) e hizo su debut en las filas de la empresa de San Ángel desde 2008 cuando lo invitaron a participar en varios episodios del programa unitario La rosa de Guadalupe y posteriormente en el mismo año le dieron un pequeño papel en el melodrama Querida enemiga que fue protagonizado por Ana Layevska y Gabriel Soto.

Posteriormente el originario de Aguascalientes se sumó a otras exitosas producciones como las novelas Mi pecado, Llena de amor, Ni contigo ni sin ti, Corazón Indomable, La Gata, Que te perdone Dios, Simplemente María, Mi adorable maldición, Sin miedo a la verdad, Mi fortuna es amarte, entre muchas otras. En varios de estos proyectos Ricardo logró triunfar como el malvado villano de la historia.

Desafortunadamente, en septiembre de 2020 el intérprete de 40 años se enfrentó a uno de los golpes más fuertes de toda su vida debido a que perdió a sus padres. El señor Felipe Franco y la señora Sofía Sierra murieron por escasa diferencia de 15 días y su reconocido hijo aseguró que perdieron la vida por una negligencia médica. Esto ha provocado aún más que Ricardo no pueda resignarse a estar sin ellos.

Pero no solo se ha tenido que reponer ante la ausencia de las personas que le dieron la vida, sino que además, Franco también se vistió de luto por la muerte de su perro, a quien consideraba parte de la familia, y de su abuela, quien falleció atropellada. Recientemente el histrión declaró que pasó por un severo episodio de crisis de ansiedad y depresión y detalló que incluso sintió el deseo de quitarse la vida, confesando que cuando era pequeño ya lo había intentado.

Intenté varias veces quitarme la vida. La primera vez cuando tenía 5 años, después a los 10, a los 12, y en la secundaria por ahí también lo quise hacer, y ahora que me pasó todo esto se me venía a la mente las ganas de querer hacerme algo... Ya no volví a atentar contra mi vida, solo cuando estaba chico, pero de repente sí vienen a mi mente esos deseos", declaró a la revista TVNotas.