Disney 'castiga' a Francia y anuncia que la cinta ‘Mundo extraño’ no llegará a sus cines

Comparta este artículo

París, Francia.- Ahora que las restricciones sanitarias se han levantado en gran parte del mundo, las salas de cine han ido recuperando paulatinamente a su audiencia luego de tener que apostar por el streaming, plataforma que se ha convertido en una de las favoritas para el estreno de películas de todo tipo, motivo por el cual, Disney no solo sacó su propia plataforma, sino que además ha orillado a los usuarios a ser parte de esta comunidad pues cuenta con estrenos exclusivos que, por cuestiones de negocios, no llegan a las pantallas de cine.

No obstante, una ley en Francia ha hecho que la nueva cinta animada de esta empresa, denominada Mundo Extraño, no se estrene en la pantalla grande aunque, en teoría sí podría, lo que desató cierta molestia entre las autoridades galas pues la empresa de 'Mickey Mouse' anunció que la cinta sólo llegará a las plataformas digitales de manera automática con el estreno, en el resto del mundo, en estos complejos cinematográficos.

Lo anterior se debe a la denominada 'Cronología de Medios', la cual fue impulsada por las autoridades francesas para proteger a los complejos cinematográficos obligando a que, tanto las productoras como las televisoras respeten un calendario de difusión de películas en el país gobernado por Emmanuel Macron, lo que determina que las películas podrán transmitirse en señal de paga 17 meses después de su estreno y 22 meses después para señales abiertas, convenio que Disney Plus no firmó.

De haberlo firmado, Mudo Extraño se estrenaría en noviembre en las salas de cine y 17 meses después en televisión de paga, solo en el caso de Francia, lo cual no es conveniente para la empresa que, com ocurre con todas sus producciones, también pone disponibles las películas en la plataforma Disney Plus, evento que afectaría a los complejos de cine de dicho país.

"Es la consecuencia de la 'cronología de medios' que aplica Francia, que consideramos desigual, punitiva e inadaptada ante las expectativas de nuestra audiencia", remarcó la presidenta de Disney Francia, Hélène Etzi.

La noticia de este 'veto' se dio a dos días de haberse estrenado el primer adelanto de la nueva cinta animada de Disney, la cual cuenta con la voz del actor Jake Gyllenhaal para su versión en inglés, y fue dirigida por el productor Don Hall a quien se le atribuyen contar como Grades Heores o Raya y el Último Dragón, esta última recientemente estuvo nominada a los Premios Oscar 2022, estatuilla que se llevó la cinta Encanto.

Fuente: Tribuna