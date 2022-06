Joaquín Sabina tendrá que pagar 2.5 mde a Hacienda en España por un problema con sus canciones

Comparta este artículo

Madrid, España.- Luego de un pleito legal con la Hacienda de España, el cantante y compositor Joaquín Sabina fue condenado a pagar un total de 2.5 millones de euros por haberse llegado al acuerdo que el andaluz no hizo la declaración adecuada referente a sus canciones, es decir, los derechos de autor de varios de los temas que lo han llevado a entablar giras internacionales, no fueron correctamente declaradas ante la dependencia.

En concreto, se refirió que este concepto fijado, corresponde a las declaraciones de los años fiscales 2008, 2009 y 2010, por lo cual, la Audiencia Nacional detalló que las tres sociedades que Sabina tiene en conjunto con miembros de su familia, en dichos años juntaron un total de 12 millones de euros de ingresos, de donde el intérprete de temas como Contigo, Nos sobran los motivos o Llueve sobre mojado, no declaró de manera adecuada los derechos de autor.

"Todos estos ingresos tienen una relación directa con el demandante, ya sea por servicios facturados o por cobro de derechos de autor (cedidos por el demandante a la sociedad), con las actividades profesionales en las que la intervención” de Sabina “constituía el elemento esencial y personalísimo de la prestación del servicio correspondiente (realización de galas, royalties, ventas nacionales de discos, colaboraciones en prensa, etc.)", declaró la Audiencia Nacional.

Al conocerse que el cantautor no estaba declarando de manera adecuada sus ingresos, las autoridades españolas comenzaron con una investigación más a fondo, algo por lo que el músico de inmediato se deslindó de las sociedades que las autoridades afirman él participa; no obstante, lo llamaron a declarar ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en donde el intérprete insistió en que no tenía relación con las personas que conformaban estas tres sociedades señaladas, algo por lo que se declaró su argumento como "inverosímil" continuando así con la investigación en su contra.

Esta no es la primera vez que una personalidad del medio artístico enfrenta problemas con la Hacienda de España, pues recientemente se determinó que l cantante colombiana, Shakira, sí deberá ser enjuiciada por un concepto similar al de Joaquín Sabina, aunque en el caso de la ahora expareja del jugador Gerard Piqué, el montó que aseguran no declaró es de 15 millones de dólares.

