No tenía para comer: Tras 7 años en TV Azteca, exconductor de 'VLA' llega a Televisa y se une a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un querido exconductor del matutino Venga la Alegría, quien estuvo trabajando durante 7 años en TV Azteca, regresó al foro del programa Hoy este miércoles 8 de junio y dio un fuerte golpe al rating de la competencia. Fue apenas en 2020 cuando el famoso volvió a las filas de Televisa tras una larga ausencia y en una íntima entrevista confesó que años atrás había sufrido fuertes carencias al grado de no tener para comer.

Se trata del también actor veracruzano Mauricio Barcelata, quien comenzó su carrera en la televisora de San Ángel actuando en exitosas telenovelas como Mi generación, DKDA, sueños de juventud y La fea más bella y también haciendo apariciones especiales en varios programas como Vecinos y Mujeres Asesinas. Posteriormente decidió probar suerte en la conducción con Vida TV, el show, Nocturninos y Muévete, donde también le fue muy bien.

Instagram @mbarcelata

Sin embargo, el también cantante de 52 años decidió cambiarse de empresa cuando se quedó sin exclusividad y se unió a las filas de la televisora del Ajusco donde tuvo la oportunidad de conducir Venga la Alegría y exitosos programas como Para todos, La Academia Kids (2013) y Todo o nada. Barcelata renunció a este matutino en 2014 y continuó trabajando para TV Azteca durante algunos meses, hasta que en 2016 los dejó para cambiarse a Imagen TV.

En esta nueva casa el veracruzano se volvió conductor del programa Sale el Sol y en 2020 finalmente retornó a Televisa. En una entrevista para el programa Más Noche de Israel Jaitovich, que se transmite por Las Estrellas y Distrito Comedia, Mau confesó que vivió dentro de las instalaciones de Televisa cuando recién comenzó su carrera pues abandonó Veracruz sin nada, con tal de cumplir su sueño de triunfar como artista.

Sin embargo, el único problema no fue que no tenía donde quedarse, sino que además tampoco tenía dinero para comprar comida y frente a las cámaras declaró que hizo para sobrevivir durante varios meses: "Tragaba pan como loco y el vale de comida costaba 2 pesos en ese entonces y le pedía chance a mucha banda y ya tenía para comprarme un vale pero aparte no me lo comía yo solo, lo compartía con una compañera: Priscila Patiño y ella tampoco traía lana. Yo me comía la mitad de la sopa y ella la mitad del guisado. Nos volteábamos el plato y nos comíamos lo que sobraba a cada uno".

Y aunque en los últimos años Mauricio había estado muy enfocado en la conducción, este 2022 vuelve a la actuación de la mano de Televisa y en su más reciente entrevista con el programa Hoy declara de que se trata. El presentador oficial de Guerreros 2020 comentó que será parte de la nueva temporada del programa Esta historia me suena Volumen 5 y comentó algunos detalles sobre la historia que va interpretar.

La historia parte a través de la canción Maquillaje de Mecano y es que un grupo de actores busca estar con una directora muy importante y tres de ellos tienen que llegar al personaje, pero tienen que buscar trabajo de mujeres y yo voy a ser Vicente, el gerente de la empresa que se enamora de esta 'chica'", explicó.

Fuente: Tribuna, YouTube Programa Hoy e Instagram @mbarcelata