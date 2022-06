Sale del aire: Querida conductora anuncia su salida de 'Hoy' y deja Televisa ahogada en llanto

Ciudad de México.- Hace algunos momentos una querida conductora, quien trabaja para Televisa desde hace un par de años, reapareció ahogada en llanto ante las cámaras del programa Hoy y lamentablemente dio una terrible noticia a todos sus admiradores y fans. La famosa anunció con un gran dolor que abandonará la emisión del canal de Las Estrellas debido a una fuerte razón: Problemas de salud.

Se trata de la guapísima venezolana Marie Claire Harp, quien es una de las presentadoras más aclamadas del canal grupero Bandamax y además desde hace unas semanas ha cautivado al público de Hoy al ser una de las participantes de la tercera temporada del reality Las Estrellas Bailan en Hoy. La exreina de belleza ha tenido un excelente desempeño en este concurso donde tiene como pareja al actor mexicano Álex Durán.

Lamentablemente, la mañana de este miércoles 8 de junio la novia del cantante mexicano José Manuel Figueroa dio una triste noticia a todos sus seguidores y televidentes de Hoy pues confirmó que abandonaría el reality por causas de fuerza mayor. ¿Qué ocurrió? Durante los ensayos de ayer martes Marie Claire sufrió un terrible accidente al caer mientras practicaba una coreografía y resultó con dolorosas lesiones.

Las cámaras del matutino captaron a la exconcursante de Miss Venezuela segundos después de sufrir la brutal caída y se encontraba ahogada en llanto pues su dolor era insoportable: "¡Ay, me duele! ¡me duele mucho"!, expresó la guapísima mujer. Por su parte, Álex comentó que se encontraba muy preocupado y hasta con miedo por su compañera pues sabía que su caída traería severas consecuencias en su salud.

Estábamos ensayando la coreografía para el viernes e hicimos una parada de menos pero se vino con mucha fuerza y me pegó en el ojo y de verdad me aventó, me fui para atrás y no estuve para recibirla... estoy nervioso y asustado", dijo el actor también entre lágrimas.