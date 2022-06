Tras 12 años en TV Azteca y llegar a 'Hoy', galán de novelas confirma protagónico en Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un reconocido galán de telenovelas confirmó que tiene un nuevo proyecto en Televisa y presumió por todo lo alto que se trata de un papel protagónico. El famoso dará un fuerte golpe al rating de la empresa TV Azteca, donde trabajó durante más de 12 años y se consolidó como un gran actor, pues ya firmó contrato para estar en uno de los proyectos más ambiciosos que tiene San Ángel para este 2022.

Se trata del artista chileno Andrés Palacios, quien estudió actuación en el Centro de Formación Actoral de TV Azteca (Cefat) e hizo su debut en las novelas desde el 2000. Apareció en exitosas novelas como El amor no es como lo pintan, La Duda, Las Juanas, Belinda, Eternamente tuya, entre otras. Pero sin duda alguna su mayor acierto fue haber participado en el melodrama juvenil Amor en custodia (2005).

Aquí dio vida al personaje de 'Nicolás Pacheco', un guardaespaldas que se enamora de 'Bárbara', la joven rica y caprichosa a la que tiene que cuidar. El proyecto se convirtió en uno de los más exitosos de toda la historia de TV Azteca y hasta la fecha siguen retransmitiéndolo. Sin embargo, la última vez que Palacios trabajó en esta empresa fue en 2012 cuando hizo Amor Cautivo; Luego emigró a Telemundo y participó en otras producciones latinas y en los últimos años ha estado colaborando con San Ángel.

En esta televisora el nacido en Santiago, Chile, hizo su debut como parte del elenco de Las amazonas y luego le siguieron otros melodramas tales como El Bienamado, La usurpadora, Imperio de Mentiras, además de que ha sido invitado especial del matutino Hoy en varias ocasiones. Actualmente está a punto de dar fin su novela Amor Dividido, donde comparte rol protagónico junto al galán mexicano Gabriel Soto, sin embargo, él no para de trabajar y ya comenzó a grabar un nuevo proyecto en Televisa.

Frente a las cámaras de Televisa Espectáculos, el actor de 47 años expresó su emoción por arrancar las grabaciones del remake de La Madrastra, donde compartirá con la guapísima actriz Aracely Arámbula. "Me siento muy contento, no lo puedo creer, es una historia que yo vi con Angélica Aragón y Rogelio Guerra y luego con Victoria Ruffo y César Évora, entonces me siento muy arropado, tiene mucho significado y no quepo de la felicidad".

Andrés también explicó que se tuvo que someter a un radical y muy diferente cambio de 'look' para participar en el proyecto que está produciendo Carmen Armendáriz. En su primer día de llamado, el histrión chile confesó cuál es su sentir acerca de poder por fin trabajar con la exesposa de Luis Miguel: "Afortunadamente nos conocemos hace ya muchos años pero es la primera vez que trabajamos juntos".

