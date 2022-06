Tras subir 33 kilos y un divorcio, villana de Televisa vuelve a 'Hoy' y hunde a 'VLA'

Ciudad de México.- Una famosa actriz de Televisa, quien tiene más de experiencia en las telenovelas y hace unos años se enfrentó a un difícil divorcio que la dejó hundida en depresión, reapareció este miércoles 8 de junio en el programa Hoy y dio un fuerte golpe al rating del matutino de la competencia, Venga la Alegría. En los últimos días estas emisiones matutinas han estado peleando por la audiencia y han implementado varias tácticas para cautivar al público.

Se trata de la carismática y querida mexicana Eugenia Cauduro, quien hizo su debut como actriz interpretando a la malvada villana de la novela Alguna vez tendremos alas en 1997 y también ha logrado triunfar en los melodramas más exitosos de la televisora de San Ángel como Una luz en el camino, Nunca te olvidaré, Niña amada mía, Abismo de pasión, El amor no tiene precio y Quererlo todo.

Años atrás en una íntima entrevista con la periodista Aurora Valle para el canal Tlnovelas, la estrella originaria de la CDMX confesó que vivió hundida en depresión por varios meses debido a su doloroso divorcio de Enrique Morán, padre de sus dos hijos. La actriz mexicana de 53 años consideró que su separación fue una de las situaciones más dolorosas de toda su vida y tardó muchísimo tiempo en superarlo.

Cauduro, quien perdió su exclusividad en 2017 tras haber disfrutado de este contrato durante 23 años, se descuidó tras su separación al grado de que subió más de 30 kilos, lo cual le provocó un drástico cambio físico y según la opinión de sus fans, la actriz estaba irreconocible: "Fue la gran depresión, la que me llevó a subir 33 kilos... es que sí me veía envejeciendo con el padre de mis hijos", declaró al programa Confesiones.

La capitalina por fortuna ahora ya recuperó el rumbo de su vida y se encuentra viviendo plena. Hace un tiempo Eugenia detalló ante las cámaras de Hoy que hace 5 meses decidió dejar de fumar pues quería ser más saludable, sin embargo, también confesó que después de tantos años divorciada, ella nunca ha tenido pareja sentimental y admitió que no se arrepiente de haber buscado otro esposo pues está contenta de haberse dedicado 100 por ciento a sus hijos.

Es difícil porque nunca habría yo pensado apostarle a nadie si para ello tengo que sacrificar mi tiempo con mis hijos y mucha gente dirá 'no seas tonta' pero en el tiempo que me necesitan y son completamente dependientes, yo me voy a dar la tranquilidad de que no compartí su tiempo con nadie (mi pareja)".