Tras volverse mujer y renunciar a Televisa, conductor cae en depresión e intenta quitarse la vida

Ciudad de México.- Un reconocido actor y conductor, quien se volvió mujer y hace unos años decidió renunciar a su contrato de exclusividad en Televisa, dejó sin palabras a miles de sus seguidores debido a que hizo fuertes revelaciones sobre su vida privada. En una entrevista retomada por el programa Hoy, el famoso declaró que estuvo a punto de quitarse la vida luego de atravesar un fuerte episodio de depresión.

Se trata del querido mexicano Omar Chaparro, quien hizo su debut en la empresa de San Ángel desde el 2001 con el programa Black and white transmitido por Telehit y el cual le abrió las puertas al mundo de la fama. Posteriormente pudo conducir otras exitosas emisiones como No Manches, Los diez primeros, ¿Quién es la máscara? pero sin duda alguna su mayor acierto fue integrarse a Sabadazo.

No obstante, en 2015 el originario de Chihuahua renunció a la titularidad de este proyecto, donde también trabajaban Laura G y Cecilia Galliano, para darle un giro a su carrera. Se mudó a Estados Unidos en busca de nuevas oportunidades y crecimiento laboral pues uno de sus mayores sueños era llegar a Hollywood. En una entrevista con Yordi Rosado para Unicable, Omar declaró qué lo llevó a renunciar a su contrato en Televisa.

Yo siempre he escuchado a mi voz interior, venimos sabiendo lo que queremos... había una voz que me decía 'estás ganando mucho dinero pero no estás feliz', mi niño interior quería más", expresó sin temor alguno.

Chaparro, quien también es un multifacético actor y en varias ocasiones se ha transformado en mujer para sketches cómicos y otros proyectos, recientemente ofreció una rueda de prensa para hablar de todas las dificultades que ha tenido en su carrera y dejó en shock a la audiencia al detallar que estuvo a punto de tirar la toalla por miedo a fracasar y además porque contó que también había pensado en suicidarse.

El conductor, quien semanas atrás visitó por primera vez el foro de Venga la Alegría en TV Azteca, detalló ante diversos medios de comunicación que aunque su sencillo Las Locuras Mías fue todo un éxito, la siguiente canción que sacó no 'pegó' de la misma forma y esto lo hizo pensar en no volver a cantar: "Quería tirar la toalla, en febrero estaba muy triste, no estaban pasando las cosas que yo quería, sacamos un segundo sencillo y no funcionó igual... Ya sabes empecé a castigarme con el monólogo interior".

Y con un nudo en la garganta y derramando varias lágrimas, el chihuahuense de 47 años explicó que la única persona que lo motivo a seguir adelante con sus proyectos fue la presidenta de su club de seguidores: "Ella me dijo 'Si tu renuncias, yo renuncio'. Ella esta viviendo cosas fuertes, me dijo 'me da mucho coraje que la gente te juzgue sin conocerte, pero no cantas para ellos, cantas para mí, nosotras'", contó.

Acto seguido, Omar profundizó aún más en los complicados momentos que ha tenido que enfrentar a lo largo de su vida y explicó que una situación de mucha oscuridad fue cuando padeció depresión: "Cuando uno está deprimido genera químicos en tu cuerpo y luego te empiezas a convertir adicto a esos químicos y sin darte cuenta estás siendo adicto a una depresión". La prensa de inmediato preguntó si él había pensado en quitarse la vida durante esta etapa y su respuesta fue contundente:

Dos veces en la vida me ha pasado por la cabeza, pero ya no quiero hablar de eso", confesó Chaparro.

