Adiós Televisa: TV Azteca confirma a los participantes de la nueva temporada de 'Survivor México'

Ciudad de México.- Durante la tarde de ayer miércoles 8 de junio las redes sociales estallaron debido a que los directivos de TV Azteca decidieron por fin revelar los nombres de los nuevos participantes del reality Survivor México. Como se sabe, el exitoso programa volverá a ser conducido por el comentarista deportivo Carlos Guerrero 'El Warrior' y se estrenará el próximo miércoles 15 de junio a las 19:30 horas (CDMX).

Como se recordará, la primera edición de este concurso de resistencia y supervivencia fue ganada por Lalo Urbina, quien se tuvo que enfrentar a Ximena Duggan en el duelo de la gran final. En esa temporada la producción incluyó tanto a famosos como a desconocidos. Para la segunda entrega de Survivor, los ejecutivos de la empresa del Ajusco decidieron hacer por primera vez una temporada con solo 'Celebridades', en la cual Pablo Martí, exconcursante de MasterChef México, resultó ganador.

Sin embargo, los fieles admiradores y fans de Survivor México se llevaron tremenda sorpresa al enterarse que en esta tercera temporada se volverá a repetir la dinámica de la primera, es decir, habrá tanto desconocidos como famosos. Entre los nombres que de inmediato llamaron la atención está el de la influencer argentina Cyntia Cofano, quien ya había trabajado con Televisa en el reality Guerreros 2020.

Algunos de los otros famosos que estarán en Survivor México son el modelo David Ortega, Yusef Farah de Exatlón México, el conductor de televisión Santi Valverde, la actriz Cate López, Rogelio Torres de MasterChef México, la cantante Tefi Valenzuela, quien es exnovia de Eleazar Gómez, las modelos Kenta Delgado y Italivi Orozco. Pero quien sin duda alguna causó tremenda sorpresa al reaparecer en el canal Azteca Uno fue Lupita Galán, la comerciante que se volvió toda una sensación al participar en Enamorándonos.

Y sin duda alguna esta nueva temporada del concurso, cuyo primer conductor fue Arturo Islas Allende, estará llena de polémica pues otros de los participantes son el reportero de Venga la Alegría Gabriel Cuevas y el periodista argentino Javier Ceriani. Este par de comunicadores prometen dar mucho de qué hablar ya que han tenido roces y diferencias en México, y se espera que en un ambiente más hostil como la selva también se den encontronazos entre ellos.

Cuando me entero que regresa Gabo y que viene Ceriani, dijo '¿qué va a pasar?', estoy seguro que desde el minuto 1 esto va estallar, Gabo me está asegurando que ahora sí va por el triunfo, no sé qué va a pasar, se viene una bomba, agárrense", expresó 'El Warrior' hace unos días.