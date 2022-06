Están de regreso: Foo Fighters anuncia 2 conciertos en honor a Taylor Hawkins

Comparta este artículo

Los Ángeles, California.- A través de las redes sociales, la agrupación de rock, Foo Fighters, anunció a los fanáticos de Estados Unidos Reino Unido que, a modo de honrar la memoria de su baterista, Taylor Hawkins, quien falleció de manera repentina el pasado 25 de abril, estarían de regreso en los escenarios con un par de conciertos en el Estadio Wembley y en el Kia Forum de Los Ángeles, para el mes de septiembre del año en curso.

Foto: Instagram @foofighters

Cabe destacar que los intérpretes de temas como My Hero, Everlong o Learn to Fly estaban contemplados para un festival de música en Bogotá, Colombia donde de último momento cancelaron su presentación pues Hawkins había muerto al interior de su cuarto de hotel por razones que al momento no se han esclarecido pero que apuntan a una mala administración de medicamentos que lo ayudaban a mantenerse sobrio, por lo cual anunciaron que cancelarían la gira internacional que tenían en marcha al menos en lo que restaba del año, situación que cambió con este anuncio.

"Para nuestro querido amigo, nuestro rudo compañero de banda, nuestro amado hermano... Foo Fighters y la familia Hawkins te traen los conciertos tributo a Taylor Hawkins", escribió la agrupación.

Foto: Facebook Foo Fighters

Fue por la misma vía que Foo Fighters compartió un comunicado emitido por la familia del músico de 50 años de edad, en especial firmado por su esposa, Alison, en donde se resalta que desde que se conoció el deceso el baterista, las muestras de apoyo y cariño de todo el mundo no han dejado de llegar, razón por la que se determinó llevar a cabo los conciertos que honrarían su vida y sobre todo su paso por la alineación en donde se mantendrá vivo su legado.

"El espíritu entrañable de Taylor y su profundo amor por la música vivirán para siempre a través de las colaboraciones que tanto disfrutó tener con otros músicos y el catálogo de canciones en las que contribuyó y creó".

Foto: Facebook Foo Fighters

Días antes de morir, Foo Fighters estrenó la cinta Estudio 666 donde con un toque de comedia, la agrupación se vio envuelta en la maldición que llevaba a los músicos que ingresaban a un estudio de grabación, a peder la cabeza, donde incluso entes malignas llevaron al vocalista de la banda, Dave Grohl a perseguir a sus compañeros quienes intentaron salir airosos de la situación salvando sus vidas pero a la vez, haciendo el mejor material discográfico de su carrera.

Fuente: Tribuna