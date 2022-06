(FOTO) De terror: Exesposo de Britney Spears es arrestado tras irrumpir en la boda de la cantante

Comparta este artículo

California, Estados Unidos.- Después de cinco años de noviazgo, Britney Spears y su novio, de 28 años, Sam Asghari, contraerán nupcias en su casa ubicada en Thousand Oaks, en California. Sí bien, esta pareja ha vivido de todo, desde la lucha legal por la tutela de la intérprete, hasta la irrupción de lo que parecía ser un acosador a la boda; sin embargo, esta persona no era un extraño para la exestrella de Disney, sino que más bien se trataba de su exmarido, ¡así es, leíste bien!

El intruso era nada más y nada menos que Jason Alexander, con quien la actriz contrajo nupcias durante el año 2014 y del cual se divorcio después de 55 horas, debido a que la madre de Britney, Lynn Spears no aprobaba esta unión, por lo que rápidamente tomó medidas legales para disolver el matrimonio, según algunas fuentes cercanas a la cantante de 'Baby One More Time', la progenitora de la estrella pop arribó a Las Vegas y, en menos de tres días, solucionó el asunto.

Ocho años después de estos hechos, Jason vuelve a ser premisa en varios medios de comunicación, después de que arribara al evento y, de hecho, se dio el lujo de publicar algunas imágenes del interior y exterior de la carpa, donde se celebraría la ceremonia. Todo el asalto fue transmitido en vivo en Instagram. Algunas fuentes indican que, incluso llegó a entrar al segundo piso de la casa de la celebridad.

En algún momento, fue interceptado por el equipo de seguridad de Britney y en Internet se pueden ver algunas fotografías del forcejeo, también otras fuentes destacan que Alexander intentó negociar con los guardias, afirmando que había sido invitado a la ceremonia por la propia Spears y después comenzó a amenazar a los presentes con arruinar el gran día de la cantante. Este hecho habría consternado a varios miembros de la familia de la intérprete.

Exesposo de Britney Spears es sometido

Créditos: TMZ

Luego de unos minutos, el Departamento del Sheriff del Condado de Ventura fue llamado por el equipo de seguridad de Britney para que detuvieran al aterrador exesposo de la cantante, quien según información del abogado de Spears ya se encuentra bajo custodia de las autoridades: "Jason Alexander ha sido esposado, detenido y arrestado. Expreso mi Agradecimiento al Departamento del Sheriff del Condado de Ventura por su pronta respuesta y buen trabajo (...) Buscaremos que el señor Alexander sea procesado con todo el rigor de la ley".

Fuentes: Tribuna