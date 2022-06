¿Golpe a Andrea Legarreta? Amante de Erik Rubín vuelve a Televisa y hace inesperada confesión

Ciudad de México.- Una polémica actriz, quien hace unos meses admitió que tuvo un fugaz amorío con el reconocido cantante Erik Rubín, esposo de Andrea Legarreta, reapareció en un famoso programa de Televisa y sin pena alguna hizo fuertes declaraciones sobre sus examantes y pasado amoroso frente a las cámaras. ¿Hundió el matrimonio de la conductora estelar del matutino Hoy?

Se trata de la también cantante cubana María Conchita Alonso, quien hace unos meses dejó en shock al mundo del entretenimiento al ventilar que mantuvo un romance con el exintegrante de Timbiriche pese a su enorme diferencia de edad (14 años). Hace algunas horas la reconocida intérprete apareció como invitada en el show Faisy Nigths de Unicable e hizo fuertes declaraciones sobre sus examores.

Como se recordará, la cantante de 64 años desató tremendo revuelo cuando el año pasado revivió destapó el apasionado amorío que tuvo con el ahora esposo de 'La Legarreta', el cual tuvo lugar varios años antes de que él se casara. Aunque eso sí, María Conchita admitió que no fue un noviazgo formal pues nunca estuvo enamorado de Rubín, pero sí resaltó que echaron 'chispas'.

No, enamorar no, me gustó mucho, para enamorarse uno tiene que conocer bien a la persona, que salir mucho tiempo con la persona, que compartir momentos y para mí eso es enamorarse, Erik fue alguien muy lindo que pasó por mi vida y ya", expresó.