Golpe a TV Azteca: Tras 16 años retirado, querido galán regresa a Televisa y se une a 'Hoy'

Ciudad de México.- La producción del programa Hoy anunció por todo lo alto que este jueves 9 de junio un famoso galán, quien tiene 16 años desaparecido de las telenovelas de Televisa, volverá a visitarlos en el foro y dan un duro golpe al rating de la competencia TV Azteca. El querido artista es uno de los mexicanos más reconocidos en la industria del entretenimiento y tiene al menos 6 años sin estar como invitado del matutino.

Se trata del joven actor y cantante Diego Boneta, quien comenzó su carrera artística de la mano de la televisora de San Ángel pero desde hace más de una década ha estado triunfando en proyectos a nivel internacional. El mexicano hizo su debut en la televisión cuando participó en el reality show Código F.A.M.A. y posteriormente fue contratado para participar en los melodramas infantiles más entrañables de Televisa.

El intérprete de 31 años actuó en las novelas Alegrijes y rebujos y Misión S.O.S. donde tuvo participaciones estelares y además apareció en la telenovela juvenil mexicana Rebelde, la cual marcó su retiro de esta empresa. Luego Diego se abrió paso en el extranjero apareciendo en importantes series como Pretty Little Liars, Jane The Virgin, entre otras y en películas tales como Mean Girls 2, Rock of Ages, Terminator: Dark Fate, Monster Hunter y más.

El regreso de Diego, quien mantiene una relación sentimental con la actriz Renata Notni, a Televisa ocurrió hace un par de años pero no fue por un proyecto directo. Resulta que la televisora de Emilio Azcárraga Jean pudo transmitir la bioserie autorizada de Luis Miguel en el canal de Las Estrellas. No obstante, este jueves 9 de junio reaparecerá en la pantalla de esta empresa de una forma muy especial.

