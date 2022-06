La usó: Desde Televisa, Cynthia Klitbo hace pedazos a ex por deberle dinero y advierte a Niurka

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de exhibir a su amiga Angélica Rivera al ventilar en una entrevista que el expresidente Enrique Peña Nieto le había sido infiel y que ella vivió un infierno durante su matrimonio, ahora la actriz de Televisa Cynthia Klitbo deja en shock al desenmascarar a su expareja Juan Vidal, además de mandarle una advertencia a Niurka, quien hace unos días se terminó besando con él dentro del reality en el que están, La Casa de los Famosos 2.

En una entrevista para Edén Dorantes afuera de las instalaciones de Televisa, la actriz que pronto aparecerá en la nueva telenovela Mujer de Nadie, protagonizada por Livia Brito y en la que dará vida a la villana 'Isaura', sorprendió a todos con las fuertes declaraciones que hizo sobre el actor Juan Vidal, con quien tuvo un romance de varios meses luego de terminar su relación con el polémico youtuber Rey Grupero.

Rey Grupero y Cynthia Klitbo

Al hablar de las críticas que recibió por haber andado con el influencer, la actriz de melodramas como La Dueña y El Privilegio de Amar compartió a sus dos exparejas, afirmando que aunque todos pensaban que le iría mejor con Vidal, no se debieron haber dejado llevar por las apariencias: "Fíjate lo que son las cosas, la gente me decía '¡qué bueno porque ya tienes uno con zapatos!', cuando dejé a Rey Grupero, y a veces la gente nos vamos mucho con la apariencia de las cosas".

Destacando las cualidades del influencer, la artista comentó que aún tiene una relación muy cordial con Rey Grupero y fue muy feliz por todo lo que le enseñó cuando estaban juntos. Hasta contó que en algún punto la apoyó con dinero: "A mí el Rey Grupero, y a la fecha, me sigue protegiendo, me cuida, me procura si mi corazoncito está bien, está mal, me cuenta sus cosas, me apoyó siempre económicamente, me daba una lana mensual, cuando no teníamos un peso los dos en la pandemia, entre los dos hacíamos".

Y agregó que se portó como "todo un caballero": "Él era muy famoso, estúpidamente famoso en Internet, subieron mis seguidores, me enseñó a manejar redes, yo era muy famosa en televisión, hicimos una pareja que hicimos ahí un match padrísimo, increíble, lo describo como un caballero, y la que haya sido su mujer te lo va a decir, aparte de hace reír mucho, todo el día, y es una persona que aún tiene esa inocencia".

Sin embargo, la actriz no pudo ocultar su molestia al recordar a Vidal, quien actualmente está recluido en una casa en la CDMX pues se unió a la segunda temporada del reality show La Casa de los Famosos 2 en Telemundo: "A diferencia del que todo mundo piensa que tiene zapatos, él no se comportó igual, entonces, no se dejen ir por las apariencias señores". Acto seguido, la reconocida villana de las telenovelas reveló el motivo de su ruptura con el actor, afirmando que la habría usado para "acomodarse".

En el caso de Juan Vidal, terminamos porque tiene un problema de ira muy grande, tiene ira, es una persona que siempre está de mal humor, todos los días, que basa toda su experiencia de vida en cuántos músculos tengo, y que para él todas las mujeres somos una manera de acomodarse tanto económica como públicamente, entonces no se vayan con la finta, el caballero es el Rey Grupero".

Juan Vidal y Cynthia Klitbo

Pero las declaraciones no terminaron ahí, pues Klitbo confesó que su expareja le quedó a deber dinero y tiene un pésimo trato con las mujeres: "Imagínate, una apariencia ante las cámaras, hoy por hoy, el día de hoy estuve platicando con su muchacha, de un dinero que le presté porque su hija, porque su casa, porque su renta, y ahora tengo que discutir con su muchacha porque no me lo puede pagar en dólares, y si yo te enseñara las ofensas que hay en los chats de su parte, cómo les habla a las mujeres y cómo se expresa de las mujeres, te daría dolor de muela, entonces no se vayan con la finta, caballero es mi Rey Grupero".

Sin embargo, la artista confesó que no denunciará al actor de telenovelas como Mi fortuna es amarte y Soltero con hijas, porque considera que ese fue el precio que tuvo que pagar por haber tenido una relación sentimental con él: "No lo voy a llevar a una instancia legal, uno tiene que saber cuando anda con un hombre y cuando anda con un chichifo, y esos tienen un precio y se paga, es lo que costó".

Finalmente, Cynthia aprovechó los micrófonos para enviarle un mensaje a su colega Niurka Marcos, debido a que dentro del reality, el dominicano se ha mostrado interesado en la cubana, pues en los últimos días han sido captados besándose y muy juntitos por la casa. Tajante, 'La Klitbo' le hizo una fuerte advertencia a la llamada 'Mujer escándalo': "Pues ya le baja las cremas, ya le pide la comida... ¡comadrita cuídate!".

Fuente: Tribuna