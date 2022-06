Lo perdió todo: Tras 11 años en TV Azteca, Televisa perdona veto a galán de novelas y llega a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un polémico galán de telenovelas, quien acabó en la quiebra y lo perdió todo tras su sonado divorcio, volverá al foro del programa Hoy durante la mañana de este jueves 9 de junio luego de que se especulara que los altos mandos de Televisa habían girado un veto en su contra por haber triunfado en los melodramas de la competencia TV Azteca durante más de 11 años.

Se trata del actor mexicano Plutarco Haza, quien inició su carrera artística en la empresa de San Ángel desde 1995 cuando apareció en la novela Si Dios me quita la vida y luego apareció en Bendita mentira (1996), pero un año más tarde acabó por cambiarse a la televisora del Ajusco, donde le dieron la oportunidad de aparecer en la exitosa Mirada de mujer (1997), protagonizada por Ari Telch y Angélica Aragón, con la cual ganó gran popularidad.

Posteriormente el originario de Ciudad Obregón, Sonora, también actuó en La casa del naranjo, Romántica obsesión, Amores, querer con alevosía, El país de las mujeres, Machos, Pobre rico pobre, entre otras. Y como se sabe, Haza estuvo casado con la aclamada actriz Ludwika Paleta durante años y juntos tuvieron a su primer su hijo Nicolás Haza, sin embargo, decidieron separarse y su divorcio se volvió todo un infierno.

En una entrevista con el programa Sale el Sol de Imagen TV, el histrión de 49 años recordó que luego de su tormentosa separación se había quedado prácticamente en la calle: "Yo no acumulo cosas fíjate nunca he sido muy de acumular, pero sí llegó un punto cuando me divorcié y me quedé solo un rato que me fui con las manos vacías y me dije 'qué rico me siento'... de hecho no traje carro como 2 o 3 años, andaba en Metrobús, taxi, caminaba".

Luego de 24 años alejado de Televisa, el pasado 2021 Plutarco volvió a la empresa que lo vio nacer como actor y surgieron rumores sobre que estaba en pláticas para aparecer en una esperada novela. Luego de meses, ahora se sabe que el aclamado obregonense será parte del elenco de Mujer de Nadie, remake de la exitosa telenovela Amarte es mi pecado que estará protagonizada por Marcus Ornellas y Livia Brito,

La producción del matutino de Las Estrellas anunció a través de sus redes sociales que este jueves 9 de junio Haza volverá a visitarlos en el foro de Hoy para promocionar el estreno del melodrama producido por Giselle González que empezará a ser transmitido a partir del lunes 13 de junio. Hasta el momento se sabe que el sonorense dará vida al villano en la historia junto a la actriz Carmen Aub.

