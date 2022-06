"Mala madre": Ninel Conde deja plantado a su hijo para irse de fiesta y 'Ventaneando' filtra VIDEO

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de que el pasado 25 de mayo, la actriz y cantante Ninel Conde se quejó de que le fue negado el acceso a la casa de su expareja Giovanni Medina para encontrarse con su hijo Emmanuel como parte del acuerdo de convivencia establecido por las autoridades del Juzgado 24 de lo familiar desde el 22 de noviembre del año pasado, ahora la exhiben por faltar a la que tenían programada para este miércoles y la destrozan en redes.

A pesar de que hace 15 días la artista de 45 años denunció que su expareja presuntamente no le permitió ingresar a su domicilio para ver al menor, en esta ocasión se reveló que fue ella quien no llegó a la cita asignada por las autoridades este pasado 8 de junio. En el programa Ventaneando de TV Azteca, informaron: "Venía de Acapulco y dijo estar a tiempo para la cita, pero en el acta elaborada por la actuaria Rosalinda Rodríguez de la Rosa hizo constar que a las 4:15 de la tarde, Ninel no había arribado al domicilio".

Giovanni Medina y Ninel Conde siguen en pleito por su hijo

Como se recordará, la actriz hizo pública su queja de que no la habrían dejado entrar a casa de Giovanni para ver a su hijo mediante una transmisión en vivo en sus redes, por lo que él ofreció que las próximas convivencias se harían en el parque al interior del fraccionamiento donde vive. Así debió ocurrir este miércoles, cuando quedó agendada la nueva fecha de convivencia con Emmanuel, pero Ninel nunca llegó.

Recalcando que fue 'El Bombón Asesino' quien no acudió a su encuentro con el niño, en la emisión de espectáculos se reportó que todos se habrían quedado esperándola: “Se relata que tanto la actuaria como la psicóloga Esther Nazar López, Giovanni Medina y el menor Emmanuel Medina Herrera estuvieron esperándola", sin embargo, comentaron el aparente motivo por el que Ninel no se presentó y además filtraron videos e imágenes de documentos.

En contraste, en sus mismas redes sociales Ninel compartió imágenes de una cena con amigos, en la que disfrutó de unos tragos de tequila, además de que trascendió que tiene una nueva pareja de nombre José Carlos Montibeller", revelaron.

De la misma manera, se dijo que esta fecha se suma a varias más en las que la cantante ha dejado plantado a su hijo de 7 años: "En su récord figuran la del día 11 de marzo a la que no llegó, la del 16 de marzo a la que llegó media hora tarde, así como la del 22 de febrero, 23 y 30 de marzo que ella misma pidió cambiar por razones laborales", detalló la periodista de espectáculos Rosario Murrieta en el programa.

Finalmente, trascendió que el propio Medina hizo un escrito a las autoridades pertinentes para señalar que "Ninel Conde denota no estar atenta a la convivencia con su hijo y que tiene una diversidad actividades que por lógica no le permiten estar al cuidado y atenciones que requiere el menor". Por otro lado, conductores señalaron que les parece muy extraño que Ninel no haya asistido o al menos avisado que no podría llegar, pues ella misma fue quien insistía en reagendar la reunión.

Y aunque las imágenes dicen más que mil palabras, no descartaron que pudo haber pasado algo de fuerza mayor para evitar que acudiera, aunque solo 'El Bombón Asesino' podrá confirmar qué sucedió. Los que sí se fueron contra la artista fueron usuarios de redes sociales, quienes la criticaron por no haber asistido y en su lugar estar dándole tiempo a quien sería su nueva pareja. Furiosos, internautas se mostraron del lado de Giovanni, pues creen que Ninel no estaría poniendo de su parte.

A la señora solo le importa ella y hacerse la mártir", "Ninel es capaz de hacer sus faltas a propósito, porque le encanta estar en el ojo del huracán", "A esa mujer no le importa su hijo", "Se nota que es pura farsa el amor a su hijo", "Qué mala madre, luego se va a arrepentir de cambiarlo por un hombre", escribieron.

Cabe mencionar que esta situación aún no ha sido aclarada por Ninel, por lo que habrá que esperar a que rompa el silencio y dé su versión de lo sucedido.

