¿No es su hijo? Galilea Montijo hace fuerte confesión de su ex en Televisa y su esposo reacciona

Ciudad de México.- En medio de rumores de que estaría separada de su esposo Fernando Reina, la conductora Galilea Montijo deja en shock a todos en Televisa al hablar como nunca de una polémica relación amorosa de su pasado, pues no se midió y habló del romance que tuvo con el exfutbolista del América, Cuauhtémoc Blanco y hasta bromeó con que su hijo Mateo ¿podría ser hijo del ahora gobernador de Morelos?

Fue en plena transmisión del programa Netas Divinas por Unicable que Gali recordó a su expareja y hasta terminó burlándose de él en vivo, lo que provocó polémica. Aunque lleva 10 años casada con el político Fernando Reina, con quien tuvo a su hijo Mateo, la conductora de 49 años ha estado en el ojo del huracán porque se dice que estaría al borde del divorcio de Reina, ya que este no la acompañó en los festejos de su cumpleaños y no han publicado fotografías juntos desde el año pasado.

El momento que causó controversia ocurrió cuando las conductoras estaban hablando sobre si alguna vez les habían compuesto una canción. Mientras que Paola Rojas y Daniela Magún manifestaron que a ellas no, Gali sorprendió al revelar que en realidad a ella sí, aunque no de la mejor manera, pues fue mencionada en una canción de la banda mexicana de hip hop Cartel de Santa, en la que hacían alusión a su relación con Cuauhtémoc Blanco, con quien anduvo del 2002 al 2005 y hasta se comprometió en matrimonio.

La presentadora señaló que al escucharla su hijo, este le preguntó quién era Cuauhtémoc y hasta su esposo reaccionó a que hablara de su expareja: "El Cartel de Santa, una que se llama, 'Galilea le dio a Cuauhtémoc y Cuauhtémoc no ganó el pichichi', una cosa así, bien bonita, muy sentida. Se la puse a mi hijo y me dijo: '¿Mamá quién es Cuauhtémoc?' y su papá le dice: 'Luego platicamos mi amor'", contó Galilea.

Y agregó que le parece extraño que sea fanático del América, equipo al que perteneció su expareja hasta el 2007: "Y le va al América mi chiquillo, es una cosa el América y yo así de '¿en serio?'", mencionó la conductora, mientras que Consuelo Duval, entre risas, cuestiona entonces quién sería el verdadero padre de Mateo: "¿De quién es?", provocando una inmediata reacción de su colega.

"No, sí es de su papá wey, es 100 por ciento de su papá. Es muy guapo mi chiquillo", decía la tapatía entre risas, quien tomó con humor lo que dijo su compañera. Posteriormente, para dejar bien claro que ella también podía reírse del tema, hasta recordó otro detalle de su expareja: "Y el otro así: (hace la 'Temo señal' la cual el exjugador hacía para festejar cada vez que metía un gol)". Esto provocó que todos en el foro estallaran en más risas.

Y la cosa no terminó ahí, pues volvió a bromear sobre su exprometido imitándolo al aire por unos segundos, hasta que decidió poner fin a la polémica y aclarar: "No, no, no. Mi chiquillo es muy chulo", comentó. "Ya se lo acabaron", comentó Natalia Téllez refiriéndose al exfutbolista. Cabe mencionar que la presentadora solo estaba bromeando y en esa emisión andaba más picante que nunca pues también reveló que habría sido muy precoz pues tuvo su primera vez antes de los 16 años.

"Siempre me creyó mi madre. Siempre te dije la verdad (guiña el ojo). Siempre me creyó y cayó la pobre de mi madre. No te preocupes ma, mi virginidad fue hasta los 16 años", dijo entre risas la conductora al ser cuestionada sobre si alguna vez mintió y sus padres la descubrieron en el acto. Cabe mencionar que otro detalle que también llamó la atención de usuarios fue que la tapatía nunca se refirió a Reina como su esposo, solo como "el papá de su hijo", lo que hace pensar que tal vez sí estén distanciados, aunque solo ellos podría confirmar si están separados o no.

