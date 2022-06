Shock en Televisa: Danilo Carrera revela cuál es su separación más triste y no es de Michelle Reanud

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso actor ecuatoriano Danilo Carrera, quien es uno de los galanes consentidos en Televisa, abrió su corazón en una reciente entrevista con el programa Hoy y destapó cuál ha sido la separación más dolorosa de su vida. Como se sabe, el también futbolista mantuvo una duradera relación al lado de Michelle Renaud y aunque intentaron varias veces estar juntos, desde hace poco más de 1 año anunciaron su truene.

Como se recordará, fue la actriz mexicana de 33 años fue la encargada de anunciar su rompimiento con el protagonista de Quererlo Todo, novela donde también actuó ella, a través de un comunicado que compartió en sus redes sociales: "Queremos contarles que hemos decidido terminar nuestra linda relacio´n", expresó y luego añadió que su rompimiento se dio en los mejores términos y por ello podían seguir siendo amigos.

No se preocupen que solo termina la relacio´n roma´ntica pero jama´s nuestra amistad y gran compan~erismo... Seguimos muy contentos de estar trabajando juntos en 'Quererlo todo'", aclaró en su momento.

Y aunque meses después siguieron apareciendo juntos e incluso fueron captados muy románticos, actualmente Renaud ya está muy feliz en otro noviazgo con el también actor Osvaldo Benavides. Y aunque muchos pensaban que esta situación había molestado a Danilo pues se negó a hablar al respecto y dijo que ni siquiera estaba enterado de la nueva pareja de su exnovia, ahora confiesa frente a las cámaras de Televisa Espectáculos detalles de su ruptura con la protagonista de La Herencia.

En una entrevista que fue retomada por el matutino Hoy, el ecuatoriano de 33 años mencionó que finalizó su romance con Michelle de la mejor manera y aseguró que no hay ningún tipo de resentimiento entre ellos: "Cuando haces las cosas desde el amor funcionan, si las haces desde el resentimiento o una molestia pues no. Yo creo que ese es el secreto, hacer las cosas desde el amor. Al final del día yo no soy nadie para criticar a nadie…".

Asimismo, con propósito de que estará protagonizando el nuevo melodrama Vencer la ausencia en el canal de Las Estrellas, Danilo también confesó cuál ha sido la separación más dura de su vida y él declaró que no fue con Renaud. El galán de otros melodramas como Hijas de la Luna, Vencer el miedo y Pasión y poder explicó que para él ha sido sumamente difícil estar alejado durante tanto tiempo de su familia.

La ausencia más grande que he tenido en mi vida es la de mi familia. Yo vivo en México, mi familia vive en Ecuador y entonces no los veo mucho y los extraño mucho…", expresó.

Y dijo que aunque se ha perdido de grandes celebraciones y festejos al lado de sus seres queridos, siempre trata de estar en contacto con ellos a través de las redes y llamadas telefónicas: "Soy súper familiar, somos cinco hermanos, mamá, papá, somos siete, la casa siempre llena. Aquí vivo solo, vivo en mi departamento, solo. Matrimonios, bodas, fiestas, cumpleaños, perderme a mi hermano menor crecer es sin duda la ausencia más grande que he tenido en mi vida…".

