Tras desfigurarse y debutar en 'VLA', galán de Televisa vuelve a 'Hoy' y lo 'corren' en vivo

Ciudad de México.- Un polémico galán de Televisa, quien hace unos meses sorprendió al público al reaparecer luciendo un radical cambio de 'look' tras varios años alejado del medio, regresó al foro del programa Hoy este miércoles 8 de junio y fue víctima de una cruel humillación por parte de varios conductores como Andrea Legarreta. Hace unos meses el famoso también había impactado al unirse al matutino de la competencia Venga la Alegría.

Se trata del también conductor mexicano Raúl Magaña, quien tiene más de 30 años de experiencia en la empresa de San Ángel donde le han permitido ser villano y galán de exitosos melodramas como Amigos X Siempre, Vivan los Niños, Cómplices al rescate, La fea más bella y Tres veces Ana. Además condujo el programa Se Vale (2007-2012), en el cual compartió créditos con Tania Riquenes, Mariana Echeverría y más.

Su último trabajo en las novelas de Televisa fue desde el 2018 en Por amar sin ley. Luego prácticamente desapareció del medio artístico hasta que en 2020 estuvo como invitado especial del matutino de TV Azteca Venga la Alegría. Su inesperada aparición en la competencia desató rumores de que los ejecutivos de San Ángel presuntamente habían interpuesto un veto en su contra, pero esto jamás se confirmó.

Hace un par de meses Raúl reapareció irreconocible en su regreso a los medios de entretenimiento. Aquella fama de galán había quedado atrás pues el actor de 55 años se dejó crecer el cabello lo cual lo hizo aparentar más edad y además subió algunos kilos. Pero tras integrarse como concursante de la tercera temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy, la producción le pagó un cambio de 'look' y ahora luce totalmente distinto.

No obstante, su desempeño en el concurso de baile no ha sido el mejor y en su reciente aparición los jueces y público del canal de Las Estrellas lo hicieron pedazos. Resulta que Magaña se presentó a las cámaras del programa Hoy para anunciar que no podía bailar la quebradita que les pusieron para este miércoles debido a que se lastimó una pantorrilla y el médico le recomendó guardar reposo pues lo diagnosticó con una tendinitis.

La primera en emitir un comentario fue la 'Jueza de Hierro' Ema Pulido, quien aseguró que Raúl podría estar fingiendo su lesión para no hacer la mencionada coreografía, pues considera que no tiene el nivel de esta competencia: "Piensa mal y acertarás... tú sabías Raúl que una quebradita no la ibas a poder hacer, accidentalmente y gracias a Dios tuviste esa lesión, hay que prevenir las lesiones, ya lo dije antes, prevean eso".

La pareja de Raúl, Lis Vega, estaba muy desconcertada por las palabras que lanzó la maestra Ema pero pudo realizar su coreografía de forma espectacular al lado del maestro 'Chuy'. Andrea Legarreta de inmediato felicitó a la cubana por su excelente trabajo, sin embargo, la conductora dijo que no piensa lo mismo del actor y dio a entender que no está preparado para competir en Las Estrellas Bailan en Hoy.

Sinceramente el show de Lis y Chuy no se compara con ninguno, los dos son espectaculares, sinceramente para mí si ustedes estuvieran concursando ya se hubieran llevado la medalla de oro, pero bueno... que todo esté bien", expresó Andy.

Por su parte, Latin Lover también le dio con todo a Raúl y añadió: "Aquí hay un punto que quiero decir, no es por echarte mi querido Raúl, pero si hubieras bailado con Lis no hubieras sacado este tipo de coreografía". Cabe resaltar que el público del matutino de Las Estrellas comenzó a pedirle al actor que renuncié de forma voluntaria o que la producción lo elimine para que la cubana tenga oportunidad de ganar.

