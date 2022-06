Tras perder un bebé y recuperar su libertad, Britney Spears hoy dará el 'sí, acepto' a Sam Asghari

Comparta este artículo

Los Ángeles, California.- No hay fecha que no se cumpla y eso Britney Spears lo tiene claro, pues luego de recuperar su libertad tras dejar atrás la tutela de su padre, este jueves 9 de junio por fin contraerá matrimonio con Sam Asghari a quien conocido en 2016 y con quien años más tarde, es decir, el pasado septiembre, anunciaría su compromiso, enlace que por el asunto descrito anteriormente, no se había podido cumplir pero que, pese a la espera mantuvo a la pareja siempre unida.

Cabe destacar que el pasado 11 de abril y con un extenso mensaje, la cantante informaba al mundo que ambos esperaban un bebé, noticia que dio envuelta en alegría pues por fin encaraba la etapa de convertirse en madre en total libertad; sin embargo, el 14 de mayo anunció que ambos estaban devastados pues había perdido al bebé, situación que si bien la mantuvo alejada un tiempo de las redes sociales, pronto retomó para compartir con sus fanáticos aspectos de su día a día y hasta viajes al lado de su pareja.

Pese a los obstáculos, el portal TMZ informó que la interprete de Toxic, Baby One More Time o Womanizer ya alista una celebración nupcial muy intima que reunirá a un total de 100 invitados, de los cuales, tanto los padres de la cantante como su hermana, Jamie Lynn Spears, no serán partícipes pues en repetidas ocasiones los ha señalado de haberla estado robando por años y seguir sacando provecho de su carrera. Al enlace acudirá únicamente su hermano Bryan con quien mantiene comunicación.

Respecto a la unión matrimonial, no se sabe si será su hermano el que acompañe a la cantante y bailarina al altar; sin embargo, fue la misma Britney Spears la que, a través de las historias de Instagram, presumió que tanto ella como su prometido, se encontraban viajando a bordo de un Rolls Royce mientras bebían champan, todo en el marco en que ella disfrutaba haberse hecho manicura con estilos nupciales, actividad que meses atrás dijo, tenía prohibido hacer pues sus uñas siempre tuvieron que ser simples.

Foto: Instagram @britneyspears

Tan solo un par de horas después de haber subido aspectos de ambos, la cantante compartió por la misma vía un mensaje en donde explicaba la razón por la cual su aspecto lucía algo desaliñado, pues argumentó que el día había sido bastante emocional para ella y, ras haber estado llorando, su maquillaje no era el mejor para el momento en que había subido la historia con la pareja presuntamente preparándose para el gran día.

"Siento que mi cara se vea sucia pero he tenido un día emotivo y no tengo maquillaje. Sé que a la mayoría de la gente no le gusta la forma en que me maquillo pero sinceramente ¡tengo la mejor rutina de cuidado de la piel!", explicó Spears.

Foto: Instagram @britneyspears

Britney Spears de 40 años de edad y Sam Asghari de 28, se conocieron mientras ambos daban el videoclip del tema Slumber Party, por lo que hicieron oficial su noviazgo en 2016. Cinco años después de haber estado juntos, él le propuso matrimonio a la cantante mientras estaban en su casa, momento que la exchica Disney compartió en redes sociales con una foto de ambos y un mensaje que decía: "¡No puedo creerlo!".

Foto: Instagram @britneyspears

