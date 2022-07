Adiós Televisa: Tras 15 años al aire, Galilea Montijo renuncia a 'Hoy' en vivo y sale del clóset

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de que la mañana de este jueves Galilea Montijo impactara a todos al renunciar al programa Hoy en vivo luego de 15 años al aire y 27 años en las filas de Televisa, ahora sorprende al 'salir del clóset' una vez más y hasta coquetear con una querida conductora. La tapatía ha desatado controversia últimamente y ahora deja boquiabiertos a todos por sus declaraciones en medio de rumores de divorcio de su esposo, con quien ha estado casada 10 años.

Y esque Gali renunció al matutino este jueves 30 de junio luego de enterarse que Toñita había renunciado a Las Estrellas Bailan en Hoy. Apenas comenzaba la emisión, cuando Gali se hartó tras enterarse de la salida de la exacadémica, que anunció: "¿Sabes qué jefa? yo también renuncio", dijo abandonando el foro y con Andrea Legarreta detrás de ella gritando: "¡Yo también!", aunque luego se reincorporaron tras hacerse las dormidas en un sillón, mientras Raúl 'El Negro' Araiza aclaraba que era solo "la finta".

Aunque en esta ocasión fue en tono de broma, ya desde el año pasado circulaban rumores de que Gali se iría no solo del programa, sino de México, luego de los escándalos que estaba enfrentando en ese momento. Fueron varios los periodistas que reportaron su inminente salida debido a presuntos problemas con su imagen entre el público, lo que habría provocado un supuesto ultimátum de ejecutivos, aunque esto no se terminó concretando y Gali solo debutó en Netas Divinas.

Y fue precisamente en el programa de esta semana, en donde conduce junto a Paola Rojas, Natalia Téllez, Daniela Magún y Consuelo Duval que Gali volvió a tocar el tema de su orientación sexual, luego de declararse "heteroflexible" al no descartar la idea de que podría tener un romance con una mujer; esto tras especulaciones de que tuvo un supuesto romance con Maca Carriedo y que le habría sido infiel a su esposo Fernando Reina. Justo al mismo tiempo circuló que hasta ya vivirían en casas distintas pues hace tiempo no son captados juntos. ¿Se divorcian?

Fernando Reina y Galilea se casaron en el 2012

Hasta ahora se desconoce si Gali y el político siguen juntos, ya que ella no se ha pronunciado sobre el tema, sin embargo, no dejó pasar la oportunidad para coquetear con nada más y nada menos que Paola Rojas. "Nos provocas con ese escote nena", le dijo a la ex de 'Zague'. "¿Estás consciente que causas revuelo Paola? es en serio, yo te voy a decir algo... después de tu divorcio te has vuelto como esta parte de... sí hay muchos hombres que me han preguntado. ¿Y Paola Rojas? Y antes de que entrara a Netas. Pero como que te vi meter un mojoe...", dijo la tapatía halagando a su compañera y dejándola sin palabras.

Paola Rojas reaccionó en shock a halagos de Galilea

Fue en ese momento que la presentadora de 49 años reiteró que definitivamente sí tuviera una relación con otra mujer y Paola sería precisamente su tipo: "El otro día que me preguntaba Ángela si me gustaría una mujer, sí, ¿por qué no? Paola sería mi tipo totalmente, fuertes declaraciones", anunció Gali. Por otro lado, cabe mencionar que esto fue en parte a manera de broma y juego, pues Natalia Téllez y Daniela también coincidieron. "Paola es espectacular", dijo Téllez.

Fuente: Tribuna