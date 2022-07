Adiós Televisa: Tras renunciar a TV Azteca, conductora regresa de luto y con gran tristeza a 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una reconocida conductora de televisión, quien abandonó su carrera artística y rechazó firmar contrato en Televisa, reapareció hace algunas horas en el programa Venga la Alegría, en el cual trabajó durante más de 6 años. La famosa volvió al matutino de TV Azteca de luto y con una gran tristeza por la repentina muerte de su excompañero Fernando del Solar, rompiendo en llanto al recordarlo.

Se trata de la querida mexicana Maritere Alessandri, quien empezó su carrera en la empresa de San Ángel conduciendo el programa Al extremo y además reemplazando a Ingrid Coronado en el matutino de Azteca Uno. La también modelo formó parte de Venga la Alegría del 2008 al 2009 y del 2010 hasta el 2012, luego continuó en Al Extremo y finalmente en 2014 se retiró de la televisión para explorar otras facetas.

La presentadora de 49 años le apostó a los negocios en el área restaurantera y en la coordinación de eventos, además de que abrió una mueblería debido a que su mayor pasión es el diseño de interiores. En 2017 Alessandri reapareció conduciendo el matutino Sale el Sol de Imagen TV pero solamente como invitada. Ella aseguró que se encontraba feliz fuera de los foros y hasta confesó que había rechazo un ofrecimiento para llegar a las filas de Televisa.

He dicho que no, ni me interesa", declaró tajante.

Este 2022 finalmente Maritere regresó a la televisora del Ajusco para conducir el programa Evidencias, el cual se estrenó el pasado lunes 24 de enero por la señal del canal A Más. Sin embargo, este viernes 1 de julio reapareció en el foro de Venga la Alegría de luto debido a fue invitada a participar en el homenaje que le realizaron a Fer de Solar tras su inesperada muerte ocurrida la mañana de ayer jueves 30 de junio.

Maritere Alessandri se despide de Fernando del Solar

La conductora aseguró que la partida del conductor argentino ha sido muy difícil de asimilar debido a que formó una gran amistad con él. Alessandri asegura que Fernando tocó su corazón y él de muchas personas debido a su bondad, pues asegura que desde que puso un pie en el foro de VLA él no dejó de apoyarla pues era inexperta y se trataba de la primera vez que hacía un programa completamente en vivo.

Al final se volvió parte de la familia, fue un ser muy importante, yo nunca había trabajado en un programa en vivo y desde el día 1 dije 'es un hombre maravilloso', me hizo los días más armónicos, siempre tenía un mensaje de apoyo", declaró.

Asimismo, explicó que ella fue de las pocas personas que acudió a visitar a Fernando luego de caer en coma por primera vez. Según relató, el argentino no quería que nadie acudiera a su casa debido a su brutal transformación física que tuvo a causa del cáncer de pulmón: "Me dijo 'no soy el que todos conocen' y sí, vi a un Fernando devastado, con mucho dolor pero con su sonrisa me decía 'voy a estar bien, me voy a recuperar'".

